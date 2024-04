Stand: 04.04.2024 07:31 Uhr Deutscher Tilman Michael wird Chorleiter an der Met

Die New Yorker Metropolitan Oper wird zu den besten der Welt gezählt. Ihren Chor übernimmt nun der deutsche Dirigent Tilman Michael. Der 49-Jährige wechselt als Chorleiter von der Oper Frankfurt nach New York. Er werde ab der kommenden Spielzeit die Leitung des Chors übernehmen, wie die Institution in Manhattan am Mittwoch mitteilte. Michael leitet seit 2014 den Chor der Oper in Frankfurt/Main und war zuvor in Mannheim tätig. Er hat an der Hamburgischen Staatsoper angefangen und auch schon mit vielen anderen Ensembles gearbeitet.