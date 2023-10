Stand: 20.10.2023 18:55 Uhr Deutscher Jugendliteraturpreis 2023 geht an Hamburgerin Tanja Esch

Auf der Frankfurter Buchmesse ist Tanja Esch mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis 2023 ausgezeichnet worden. Die in Hamburg lebende Illustratorin hat in der Kategorie bis 8 Jahre für "Boris, Babette und lauter Skelette" die Auszeichnung erhalten. Esch hat an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg Illustration studiert. Ihr prämierter Kindercomic "Supercool" liegt mittlerweile in mehreren Auflagen vor und wurde auch in Frankreich veröffentlicht. Der Deutsche Jugendliteraturpreis wird bereits seit 1956 vergeben und ist mit insgesamt 72.000 Euro dotiert.