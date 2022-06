Stand: 25.06.2022 07:45 Uhr Dänisches Flüchtlingsmuseum wird eröffnet

Dänemark will das Schicksal von Flüchtlingen mit einem neuen Museum würdigen. Das FLUGT - Refugee Museum of Denmark soll von Königin Margarethe II. und dem deutschen Vizekanzler Robert Habeck eingeweiht werden. Auf dem Gelände des Museums in Oksbøl an der dänischen Westküste befand sich im und nach dem Zweiten Weltkrieg ein Flüchtlingslager für Vertriebene aus den deutschen Ostgebieten. Für Besucher öffnet das Museum am 29. Juni.