"Caligula" in Lübeck: "Regieren heißt stehlen" von Katrin Bohlmann

"Regieren heißt stehlen", das sagte einst der römische Kaiser Caligula. Caligula war ein Tyrann: wahnhaft, böse und mordend. Er war nur vier Jahre an der Macht. Albert Camus hat über diesen Herrscher und wie er die Welt sah ein philosophisches Bühnenstück geschrieben. Die Kieler Regisseurin Mirja Biel inszeniert nun Camus' "Caligula" am Theater Lübeck.

Caligula stürzt Rom ins Chaos















Es geht schon gleich gut los. Scheinbar chaotisch, unorganisiert startet die Inszenierung. Ein Schauspieler, der Erzähler des Stücks, läuft hektisch quer über die Bühne. Dann schließt sich der Vorhang wieder und es tritt besagter Erzähler hervor. In einem orange-schwarzen 1970-er-Jahre-Outfit und spricht zum Publikum:

"Hallo, schönen guten Abend, Hallo, schön dass ihr da seid, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn sich der Vorhang wieder schließt und jemand hervortritt,den ihr gerade nicht erwartet habt, dann heißt das für gewöhnlich nichts Gutes. Wir arbeiten an einer Lösung. Aber um es gleich zu sagen: Uns fehlt der Kopf zum Fisch. Unser Kaiser ist gerade nicht aufzufinden. Mit anderen Worten: Er ist nicht da" Ausschnitt aus "Caligula" in Lübeck

Dann beginnt die Show: Caligula ist nach dem Tod seiner Schwester, die gleichzeitig seine Geliebte gewesen sein soll, von der Sinnlosigkeit der menschlichen Existenz überzeugt. Der 24-jährige Herrscher sieht keine Grenzen mehr, keinen Halt: "Wenn der Staatsschatz lebenswichtig ist, dann ist es das Menschenleben es nicht - das ist doch klar", sagt er. "Und alle, die so denken wie du, müssen diese Schlussfolgerung anerkennen und ihr Leben für nichts erachten, da ihnen das Geld alles bedeutet. Entschuldigung, ich habe beschlossen, logisch zu sein und da ich die Macht habe, werdet ihr sehen, wie teuer euch diese Logik zu stehen kommt."

Eng an Camus' Bühnenfassung

Und seine Logik ist grausam, brutal, gnadenlos. Caligula dreht sich seine Sicht der Dinge, seine Philosophie so zurecht, wie es ihm passt. Er verhöhnt, terrorisiert seine Untergebenen und mordet.

Regisseurin Mirja Biel hat sich an Camus' Bühnenfassung gehalten, nur stark verkürzt. "Ich würde sagen, dass Camus anhand dieses Stoffes versucht, den Prototypen eines Tyrannen zu zeichnen und zwar in aller Abartigkeit. Die Unterscheidung von Caligula zu anderen Tyrannen, die vielleicht auch heute wieder aufkommen und die man derzeit in der Welt findet, ist vielleicht die, dass der Text einen philosophischen Kern hat", sagt Biel.

"Die Menschen sterben und sie sind nicht glücklich. Weil alles um mich herum Lüge ist und ich will, dass sie in der Wahrheit leben und gerade ich habe die Möglichkeit, sie dazu zu bringen, in der Wahrheit zu leben. Ich weiß nämlich, was ihnen fehlt: Ihnen allen mangelt es an Erkenntnis und sie brauchen einen Lehrer, der weiß, wovon er spricht!" Caligula im gleichnamigen Stück von Camus

Brutalität, die zum Nachdenken anregt

Tatsächlich ist das Stück durchtränkt von philosophischen Gedanken. Es ist also vermeintlich schwere Kost, die die Regisseurin Emilia Biehl aber locker-leicht umgesetzt hat. Es bleibt verständlich und unterhaltsam. Es ist eine Show, in der Zuschauer und Kollegen hinter der Bühne mit einbezogen werden. Die Schauspieler kommen von überall her: von der Seite, aus dem Publikum und sie setzen sich in die Zuschauerreihen.

Die Lübecker Inszenierung von "Caligula" ist raffiniert gemacht. Sie ist skurril, aber auch brutal und sie lässt den Zuschauer nachdenken. Über sich selbst und die Welt. Nach knapp zwei Stunden ist die Show zu Ende, der Vorhang fällt. Caligula und sein Diener, der Erzähler vom Anfang, erscheinen noch einmal mit den Worten: "Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen."

