Stand: 22.02.2023 11:13 Uhr Bodo Wartke erhält Deutschen Sprachpreis

Der Musik-Kabarettist Bodo Wartke bekommt den diesjährigen Deutschen Sprachpreis. Wartkes Unterhaltungskunst sei "höchsten sprachlichen und musikalischen Ansprüchen verpflichtet und verweigert sich flachem Entertainment", teilte die Henning-Kaufmann-Stiftung für die deutsche Sprache am Mittwoch mit. Wartkes Themen bewegten sich zwischen Ernst und Komik und reichten von der Liebe bis ins Gebiet der Gesellschaftskritik und der Politik. Die Stiftung lobte seinen "äußerst bewussten, kreativen und spielerischen Umgang mit der deutschen Sprache." Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert und wird am 4. Juni in Kassel verliehen.