Stand: 13.06.2024 15:26 Uhr Anklage gegen Xavier Naidoo wegen Volksverhetzung erhoben

Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat gegen Xavier Naidoo Anklage wegen Volksverhetzung in zwei Fällen erhoben. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass es sich um einen 52-jährigen Musiker aus Mannheim handle. Einen Namen nennt die Behörde nicht. Er habe im März 2021 über einen Telegram-Kanal den Holocaust leugnende und antisemitische Inhalte veröffentlicht. Bereits im Juli 2023 wurde gegen Naidoo wegen Volksverhetzung in vier Fällen, in einem Fall in Tateinheit mit Beleidigung, Anklage erhoben. Den Ermittlungen lagen diverse Strafanzeigen zugrunde. Naidoo bestreitet die Vorwürfe. | Sendebezug: | 13.06.2024 15:15 | NDR Kultur