2G in Hamburg: Was gilt für Kinos, Theater und Musicals? Stand: 17.11.2021 11:11 Uhr In Hamburg gelten ab Sonnabend verschärfte 2G-Regeln. Im Gegensatz zu Restaurants und Bars ist 2G für die Kinos, Theater und Konzerthäuser der Hansestadt jedoch nicht verpflichtend.

von Emine Cekirge

Es gibt immer mehr Einschränkungen für Ungeimpfte - auch in Hamburg werden die 2G-Regeln ausgeweitet. Das heißt, dass nur noch alle, die genesen oder geimpft sind, ab Sonnabend ins Restaurant, in Bars, in Musikclubs und in Discotheken dürfen.

Gesundheitssenatorin Leonhard: "Können auf 2G nicht mehr verzichten"

Teile der Veranstaltungsbranche in Hamburg sehen die 2G-Regelung kritisch, sie fürchten dadurch den "Todesstoß". Dazu sagte Hamburgs Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Mittwoch im Gespräch mit NDR Info: "Ich glaube, diese Sorge kann man der Branche nehmen. Man kann jetzt in Hamburg sehen, dass selbst große Musicaltheater ihre Veranstaltungen auf 2G umgestellt haben, obwohl sie es nicht mussten. Es ist für alle sehr einsichtig, dass das Thema Impfschutz sehr bedeutsam ist, wenn Menschen zusammen kommen. Und dass wir da gerade in einer sehr angespannten Situation, wo die Menschen auch mehr drin sind, nicht mehr darauf verzichten werden können."

Kein verpflichtendes 2G für Kinos, Theater und Konzerthäuser

Eindeutig ist die Lage im Kulturbereich jedoch nicht, denn in einigen Einrichtungen darf nach jetzigen Erkenntnissen weiterhin die 3G-Regelung angewendet werden. Obwohl einige Theater wie die Hamburger Kammerspiele oder auch das Schmidt Theater schon auf 2G umgestellt haben, sind Theater, Kinos und Konzerthäuser von der Pflicht befreit, die 2G Regel einzuführen. Sie dürfen weiterhin 3G-Veranstaltungen anbieten, was zum Beispiel das Thalia Theater im Dezember auch tut, genau wie das Deutsche Schauspielhaus Hamburg und das Ohnsorg Theater.

Elbphilharmonie und Laeiszhalle: Einige Konzerte unter 3G-Bedingungen

Auch einige Konzerte in der Elbphilharmonie und in der Laeiszhalle finden noch unter 3G-Bedingungen statt. Dort bekommt man also auch weiter mit negativem Corona-Test Zutritt, allerdings nur zu bestimmten Vorstellungen. In die Kinos der großen Ketten Cinemaxx und UCI kann man ebenfalls weiter mit negativem Test gehen. Andere Lichtspielhäuser, wie etwa das Abaton Kino, setzen bereits seit Ende Oktober auf 2G.

2G-Pflicht für Freizeitchöre und -orchester

Pflicht wird die 2G-Regelung hingegen ab Sonnabend für Freizeitchöre und -orchester: Sie dürfen sich nur noch unter 2G-Bedingungen treffen. Der Bundesmusikverband Chor & Orchester rät sogar, zum Schutz auf die 2G-plus-Regel zu setzen. Das heißt: Musizierende sollten geimpft oder genesen sein sowie sich vor den Proben und Konzerten zusätzlich testen.

Bürgermeister Tschentscher: 2G soll digital kontrolliert werden

Die Einrichtungen, in denen das 2G-Modell gilt, sind verpflichtet, digitale Kontrollmöglichkeiten zu nutzen. Und sie sollten auch gut kontollieren, sagte am Dienstagabend Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD): "Jedes Restaurant, jede gastronomische Einrichtung soll schon beim Eintritt der Gäste fragen und nachweisen lassen, dass es den Geimpften- und Genesenstatus gibt", so Tschentscher. "Das wird auch kontrolliert und sanktioniert werden, wenn wir feststellen, dass das locker gehandhabt wird. Wir machen auch zur Vorschrift, dass die digitalen Impfzertifikate durch 2G-Einrichtungen digital kontrolliert werden, das geht durch eine kostenlos verfügbare App."

