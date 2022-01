Mit Sport den Blutdruck senken: Auch Fußball kann helfen Stand: 08.10.2021 22:32 Uhr

Bewegungsmangel, Stress und falsche Ernährung sind mit die Hauptursachen für Bluthochdruck. Einen großen Einfluss auf die Regulation des Blutdrucks hat regelmäßige körperliche Bewegung (Sport). Obwohl diese Zusammenhänge schon lange bekannt sind, bewegen sich mehr als die Hälfte der Deutschen zu wenig.

Eine aktuelle Studie von Professor Dr. Joachim Schrader vom Institut für Klinische Forschung in Cloppenburg spricht alle Ausdauersportmuffel und Hobby-Fußballer mit erhöhtem Blutdruck an. Seine sogenannte 3F-Studie (Fit & Fun with Football) hat gezeigt, dass ein entschleunigtes, angepasstes Fußballtraining auch im fortgeschrittenen Alter und trotz Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems den Blutdruck und das Körpergewicht senken kann. So konnte der systolische Blutdruck im Schnitt um etwa zehn Millimeter Quecksilbersäule (mmHg) und der diastolische um etwa acht Millimeter Quecksilbersäule gesenkt werden. Am Ende der Studie benötigten die Teilnehmer weniger Blutdruck-Medikamente als die Kontrollgruppe.

Kardiotraining auf dem Fußballplatz

In die 14-monatige Studie wurden 103 Freizeitsportler eingeschlossen, die älter als 45 Jahre waren, an Bluthochdruck litten und schon längere Zeit keinen Fußball gespielt hatten. Sie trainierten einmal wöchentlich für 90 Minuten unter Anleitung professionell ausgebildeter Fußballtrainer. Zudem wurden sie angehalten, auch in ihrer Freizeit zusätzlich Sport zu machen.

Die angewandte Trainingsform unterscheidet sich deutlich vom klassischen Fußball. Der Fokus des Trainingskonzeptes liegt darauf, die körperliche Fitness zu steigern, ohne dabei ein erhöhtes Verletzungsrisiko einzugehen. Gespielt wird in Kleingruppen auf einem halben Feld mit kleinen Toren ohne Torwart. Der Ball ist mit 350 Gramm deutlich leichter als ein herkömmlicher Fußball. Zweikämpfe, Kopfbälle und Distanzschüsse sind nicht gestattet. Die Teilnehmer laufen dem Ball nach, ohne um ihn zu kämpfen. Gründliches Aufwärmen vor dem Spiel ist obligatorisch.

Zwischen den Trainingseinheiten mit Ball gibt es Einheiten mit Dehnübungen und Trinkpausen. Koordinationsübungen fördern nicht nur die Kondition, sondern auch die Geschicklichkeit und trainieren zusätzlich die Leistungsfähigkeit des Gehirns. Um Überlastungen zu vermeiden trainieren die Teilnehmer jeweils innerhalb ihrer individuellen Belastungsgrenze und kontrollieren diese mit Hilfe einer Pulsuhr. Die Herzfrequenz sollte dabei den Bereich von 120 bis 130 Schläge pro Minute nicht übersteigen.

Mehr Leistungsfähigkeit im Alltag

Mit der Konditionssteigerung auf dem Fußballplatz nahm bei den Studienteilnehmern auch die Aktivität im Alltag zu (Spazierengehen, Fahrradfahren, Gartenarbeit). Neben der körperlichen Verbesserung kam es zu einer Steigerung des seelischen Wohlbefindens. Persönlicher Stress wurde reduziert. Nicht zuletzt stärkte die Gemeinschaft das Wohlbefinden und half dabei, "am Ball zu bleiben". Und das ist wichtig, denn der Körper braucht regelmäßige Ausdauer-Einheiten. In der Regel dauert es ein halbes Jahr, bis Gewichtsverlust und Blutdrucksenkungen messbar sind.

Prof. Dr. Joachim Schrader, Facharzt für Innere Medizin, Nephrologie, Geriatrie

Geschäftsführer Institut für Klinische Forschung

Dieses Thema im Programm: Die Bewegungs-Docs | 12.10.2021 | 21:00 Uhr