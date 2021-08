Endometriose: Symptome erkennen und behandeln Stand: 16.08.2021 11:30 Uhr Die Endometriose ist eine gutartige Wucherung von Gebärmutterschleimhaut im Bauchraum. Neben einer Behandlung mit Hormonen helfen auch Ernährungsumstellung, Schmerztherapie und TENS-Anwendungen.

Rund zwei Millionen Frauen leiden in Deutschland unter Endometriose. Viele Patientinnen haben einen Ärztemarathon hinter sich - im Schnitt vergehen zehn Jahre bis zur sicheren Diagnose der chronischen Schmerzerkrankung. Bei der Endometriose wächst Gebärmutterschleimhaut frei im Bauchraum. Diese Herde treten häufig am Bauchfell auf. Sie können aber auch in die Wände von Nachbarorganen wie Blase oder Darm wuchern. Die Wucherungen sind zyklusabhängig aktiv.

Weil das Blut nicht abfließen kann, entstehen Verklebungen, die starke Schmerzen verursachen können. Nach der Regelblutung bilden sich dann Narben, die am Ende des nächsten Zyklus wieder aufbrechen. Und: Das Immunsystem reagiert auf das Gewebe, es kommt zu Entzündungen. Die Ursache der Krankheit ist noch nicht geklärt. Erst mit dem Ende der Wechseljahre können die Wucherungen zurückgehen, manche Frauen haben aber auch darüber hinaus starke Beschwerden.

Symptome sind vielfältig

Da sich die Endometriose-Herde in verschiedenen Körperregionen und Organen insbesondere des Beckens ausbreiten können, sind die Beschwerden der Betroffenen sehr unterschiedlich und schwer zu deuten. Experten und Expertinnen sprechen daher auch von einem Chamäleon. Frauen mit Endometriose haben nicht immer oder nicht nur diese Symptome, doch viele leiden unter diesen starken Beschwerden:



extreme monatlichen Unterbauchkrämpfen, die viele Betroffene über Tage praktisch ausknocken oder nur durch starke Schmerzmittel auszuhalten sind, freiverkäufliche Schmerzmittel helfen häufig gar nicht

Übelkeit

Kreislaufschwäche

regelabhängige Schmerzen an anderen Körperstellen wie zum Beispiel Blase, Leiste oder auch Schulter

starke Schmerzen beim Geschlechtsverkehr

Schmerzen beim Wasserlassen

Eine besonders schwerwiegende Folge der Endometriose kann die Unfruchtbarkeit der Frau sein. Häufig wird die Erkrankung jedoch erst bei der Suche nach der Ursache des unerfüllten Kinderwunsches entdeckt. Etwa 20 bis 40 Prozent dieser Frauen haben eine Endometriose.

Diagnose durch Bauchspiegelung mit anschließender OP

Die Bauchspiegelung (Laparoskopie) ist die einzige Methode, um eine Endometriose zweifelsfrei feststellen zu können. Bei dieser Untersuchung, die in einem von rund 50 spezialisierten Zentren in Deutschland durchgeführt werden sollte, schauen Ärzte und Ärztinnen durch die sogenannte Schlüsselloch-Technik (kleine Schnitte) in den Bauch. Dieser wird dann nach Endometriose-Herden abgesucht. Sind Herde entdeckt, werden diese entfernt, denn ansonsten wuchern diese weiter und können auch andere Organe angreifen. Nach neuesten Erkenntnissen können die Beschwerden wohl auch von der Gebärmutter ausgehen.

Behandlung: Hormone, Ernährungsumstellung und TENS-Anwendungen

Nach der OP sollen Hormone (Östrogen-Gestagen-Präparat) verhindern, dass sich neues Gewebe bildet. Dabei sind synthetische Hormone nicht unumstritten: Sie bringen den natürlichen Hormonhaushalt durcheinander und können zu starken Nebenwirkungen wie zum Beispiel Schlafstörungen, Übelkeit und Stimmungsschwankungen führen. Und: Die Endometriose ist damit in der Regel nicht geheilt. Die Wucherungen können zurückkommen. Dies ist bei 50 bis 80 Prozent der betroffenen Frauen der Fall.

Deshalb setzen Experten und Expertinnen auf weitere Therapiemaßnahmen:



Schmerztherapie

Vegane Ernährung mit Verzicht auf Zucker und Gluten führt oftmals zur deutlichen Beschwerdebesserung.

Verzicht auf Zucker und Gluten führt oftmals zur deutlichen Beschwerdebesserung. TENS-Anwendungen sowie Yoga und Osteopathie können Verspannungen im Beckenbereich lösen und für Entspannung sorgen.

Eine psychologische Begleitung ist ebenfalls sinnvoll und Selbsthilfegruppen sind für Patientinnen mit Endometriose eine wichtige Möglichkeit, sich auszutauschen.

Expertinnen zum Thema PD Dr. Enikö Berkes, Chefärztin

Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe

Immanuel Albertinen Diakonie gGmbH

Süntelstraße 11a

22457 Hamburg

www.albertinen.de



Prof. Sylvia Mechsner, Leiterin

Endometriosezentrum

Charité - Universitätsmedizin Berlin

Campus Virchow-Klinikum

Augustenburger Platz 1

13353 Berlin

www.frauenklinik.charite.de



Weitere Informationen



Endometriose-Vereinigung Deutschland e.V.

Bernhard-Göring-Str. 152

04277 Leipzig

(0341) 30 65 305

info@endometriose-vereinigung.de

www.endometriose-vereinigung.de



Übungen gegen Endometriose-Schmerzen (engl.)

www.youtube.com

