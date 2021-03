Impingement-bedingte Hüftschmerzen bekämpfen Stand: 01.03.2021 18:34 Uhr Das Impingement-Syndrom trifft vor allem jüngere Menschen. Es äußert sich durch starke Schmerzen. Gezieltes Training kann Platz im Gelenk schaffen und beschwerdefrei machen.

Beim Hüft-Impingement stößt durch Besonderheiten der Knochenform der Hüftkopf bei bestimmten Bewegungen an den Rand der Hüftpfanne. Das führt auf Dauer zu vorzeitigem Knorpelverschleiß und Arthrose. Aber schon lange bevor der Knorpel unwiederbringlich kaputt ist, treten dumpfe oder stechende Schmerzen auf - etwa nach längerem Sitzen oder nach dem Sport.

Schmerzhafte Enge im Hüftgelenk

Je nach Lagerung des Einzelfalls kann eine Operation (Arthroskopie) angezeigt sein, um überstehendes Knochengewebe abzutragen und wieder uneingeschränkte Beweglichkeit zu erlangen. Häufig gibt es aber einen schonenderen Weg, die Beschwerden zu überwinden. Denn die knöcherne Enge im Gelenk allein ist nicht, was die Schmerzen verursacht: Ausgelöst wird er durch ein muskuläres Ungleichgewicht. Wenn das Kraftverhältnis zwischen der vorderen und hinteren Muskelkette sowie der inneren und äußeren Muskelkette nicht stimmt, verschiebt sich der Oberschenkelknochen. Dadurch die Enge im Gelenk wird verstärkt. Das verursacht die Schmerzen.

Muskuläres Ungleichgewicht löst Schmerzen aus

Was bedeutet das konkret? Häufig ist durch sitzende Lebensweise die hintere Muskelkette zu schwach ausgeprägt. Hier helfen spezielle Übungen, die die Pomuskulatur auftrainieren.

Auch sind häufiger die Muskeln, mit denen wir das Bein nach innen drücken, kräftiger als die Muskeln fürs Wegdrücken nach außen. Insgesamt sollten Betroffene zudem auf eine gute Rumpfkraft achten.

Dosiert, aber regelmäßig trainieren

Wichtig ist, nicht zu viel auf einmal zu wollen - das könnte die Schmerzen verstärken -, sondern die Muskulatur langsam systematisch aufzubauen. Täglich fünf Minuten Training reichen. Entscheidend ist, am Ball zu bleiben und die Übungen regelmäßig auszuführen. Dafür hat es sich bewährt, die Übungen an geeigneter Stelle in den Tagesablauf einzubauen. Die einbeinigen Kniebeugen zum Beispiel lassen sich gut beim Zähneputzen absolvieren, wenn man das hintere Bein auf den Badewannenrand oder einen Hocker legt.

Wann sich erste Erfolge zeigen, ist individuell verschieden, allerdings braucht der Ausgleich eines ausgeprägten muskulären Ungleichgewichts Zeit und Geduld - Betroffene sollten mit einigen Wochen bis zu mehreren Monaten rechnen, bis die Muskulatur auftrainiert und das Hüftgelenk bei insgesamt wenig Platz im Gelenk optimal zentriert ist.

