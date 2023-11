Apfelessig: Wie gesund ist er, wie oft soll man ihn trinken? Stand: 03.11.2023 08:20 Uhr Apfelessig wird eine heilende Wirkung unter anderem auf Haut, Haare, Leber, Darm, Stoffwechsel und Blutzucker zugeschrieben. Auch beim Abnehmen soll er helfen. Wie gesund ist es, das saure Lebensmittel zu trinken?

Apfelessig enthält viele wichtige Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und Enzyme - unter anderem: Vitamine A, B1, B2, B6, C, E, Beta-Carotin, Folsäure, Kalium, Magnesium, Eisen, Natrium, Calcium, Phosphat, Fluor, Jod, Zink, Kupfer, Selen. Einige gesundheitliche Vorzüge von Apfelessig sind in Studien belegt - die Forschungen zur genauen Wirkweise sind aber noch nicht abgeschlossen.

Apfelessig: So soll er wirken

Als traditionelles Haus- und Heilmittel soll Apfelessig aufgrund der zahlreichen enthaltenen Inhaltstoffe:

den Stoffwechsel ankurbeln

das Immunsystem stärken

entgiftend wirken, weil er Leber und Niere anregt

im Darm Fäulnisbakterien bekämpfen

die Wundheilung fördern

Haare glänzend und geschmeidig machen

unreine, entzündliche Haut verbessern, die Talgproduktion drosseln und Juckreiz lindern

Entzündungen hemmen

Studie: Apfelessig hilft auch beim Abnehmen

In Studien belegt sind einige gesundheitliche Vorzüge von Apfelessig:

Apfelessig kann helfen, den Blutzuckerspiegel zu senken, indem er die Insulinempfindlichkeit erhöht. Eine Studie ergab, dass die Einnahme von Apfelessig vor einer kohlenhydratreichen Mahlzeit den Anstieg des Blutzuckerspiegels bei Menschen mit Diabetes Typ 2 reduziert.

Studie ergab, dass die Einnahme von Apfelessig vor einer kohlenhydratreichen Mahlzeit den Anstieg des Blutzuckerspiegels bei Menschen mit Diabetes Typ 2 reduziert. Apfelessig kann beim Abnehmen helfen. Laut einer Studie erhöht die Einnahme von Apfelessig das Sättigungsgefühl und reduziert den Appetit, was zu einer geringeren Kalorienaufnahme führen kann.

Studie erhöht die Einnahme von Apfelessig das Sättigungsgefühl und reduziert den Appetit, was zu einer geringeren Kalorienaufnahme führen kann. Außerdem kann er den Cholestrinspiegel senken. In Untersuchungen senkte die Einnahme von Apfelessig den LDL-Cholesterinspiegel (das "schlechte" Cholesterin) und erhöhte den HDL-Cholesterinspiegel (das "gute" Cholesterin).

Apfelessig trinken: Pur nicht empfehlenswert

Ein morgendlicher Schluck Apfelessig in warmem Wasser ist eine beliebte Anwendungsweise. Auch beim Kochen und in Salaten lässt sich Apfelessig verwenden. Pur einnehmen sollte man ihn nicht, weil Säure empfindlichen Zahnschmelz schädigen kann. Wer im Magen empfindlich auf Säure reagiert, kann Apfelessig auch in Kapsel- oder Tablettenform einnehmen - günstiger ist jedoch die flüssige Form. Wer Medikamente einnimmt oder erkrankt ist, sollte Apfelessig nur mit ärztlicher Erlaubnis verwenden.

Was ist Apfelessig?

Apfelessig wird durch Fermentation von Apfelsaft hergestellt. Während des Fermentationsprozesses wandeln Hefen und Bakterien den Zucker im Apfelsaft in Alkohol um. Anschließend wird der Alkohol durch Essigsäurebakterien in Essigsäure umgewandelt, wodurch Apfelessig entsteht.

Bio-Apfelessig wird aus ganzen Äpfeln hergestellt und nicht aus Apfelresten gewonnen. Aufgrund des natürlichen Fermentationsprozesses und durch Verzicht auf Pasteurisierung (kurzzeitige Erwärmung) enthält die Bio-Variante mehr der wertvollen Inhaltsstoffe.

