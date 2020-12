Stand: 18.12.2020 14:46 Uhr 100 Jahre Radio - Radiogeschichten bei Audio.Ergo.Sum

Ich höre, also bin ich. Das Radio hat als Ohrenmedium eine ganz besondere Bedeutung. Davon erzählen diese Geschichten.

Schon lange schreiben deutschsprachige Schriftstellerinnen und Schriftsteller Radiogeschichten für NDR Kultur. Das Radio selbst zum Thema zu machen, bot dabei einen besonderen Reiz. Fast jeder Mensch kann beim Stichwort Radio einen Teil seiner Lebensgeschichte erzählen. Bei den allermeisten bildet das Radio eine Art Soundtrack des Lebens. Als wir vor anderthalb Jahren Schriftstellerinnen und Schriftsteller anfragten, über dieses Thema zu schreiben, kamen sehr schnell begeisterte Zusagen. Es bestätigte sich: allein das Wort Radio wirkt bei vielen wie ein Katalysator für literarische Phantasie.

Audio ergo sum - Ich höre, also bin ich

Der französische Philosoph Réné Descartes hatte einst eine Geistesrevolution ausgerufen mit seinem Ausspruch: Cogito ergo sum. - Ich denke, also bin ich. Was aber, wenn nicht das Denken, sondern das Hören vor allem unser Bewusstsein bestimmt? Audio ergo sum. - Ich höre, also bin ich. Das Radio als Kommunikationsmedium käme dann eine sehr besondere Bedeutung zu. Die Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die wir zu dieser Reihe eingeladen haben, spiegeln die ganze Vielfalt unserer Gegenwartsliteratur wider. Entstanden sind offen-biographische Erzählungen, essayistische Reflektionen und Familiengeschichten.

AUDIO: Martin Becker: Vom unzulässigen Rauchverbot in Mietobjekten (28 Min)

AUDIO: Marcel Beyer: Seewetter, Stimmen, Sturm (33 Min)

AUDIO: Marica Bodrožić: Das Herz schreibt noch immer Radiogramme (28 Min)

AUDIO: Lars Brandt: Detektor (29 Min)

AUDIO: André Herzberg: Radio (28 Min)

AUDIO: Karen Köhler: Mein schönstes Weihnachten (28 Min)

AUDIO: Lisa Kreißler: Im dunklen Reich der Stimmen (25 Min)

AUDIO: Sibylle Lewitscharoff: Botschaftsverkehr, sehr geheim (27 Min)

AUDIO: Kerstin Preiwuß: Black Box (28 Min)

AUDIO: Jaroslav Rudiš: Radio Europa (28 Min)

AUDIO: Frank Schulz: Kurz vorm Weltungergang (28 Min)

AUDIO: Feridun Zaimoglu: Rauschen (29 Min)

