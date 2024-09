Kombo Musik trifft Bücher, Kunst und Küche. Drei Moderatorinnen mit drei Kombinationen. Unerhört, unterhaltsam und überraschend.

Kombo - das ist die Freude am Kombinieren: Musik trifft auf Literatur, auf Kunst, auf Kochrezepte. Drei Moderatorinnen aus Leipzig, Berlin und Hamburg gehen auf Entdeckungsreise und zeigen, wo Klänge, Gedanken, Farben und Geschmack einander berühren - also: was die Welt der Musik mit dem Rest der Welt verbindet. Grit Schulze, Kamilla Kaiser und Charlotte Oelschlegel wechseln sich Woche für Woche ab. Jeden Dienstag gibt's eine neue Folge. Ein Gemeinschaftsprojekt von MDR, RBB und NDR.