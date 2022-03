Weil will Abhängigkeit von russischer Energie verringern Stand: 03.03.2022 11:19 Uhr Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will angesichts des Krieges in der Ukraine die Energiewende forcieren. Es gehe darum, die Souveränität gegenüber Russland zu stärken.

Es gebe inzwischen kurzfristige Maßnahmen, um die Abhängigkeit von russischen Energielieferungen zu verringern. Dazu zählten unter anderem der Zukauf von Erdgas bei anderen Anbietern, höhere Speichermengen und der Bau von zwei Terminals zum Import von verflüssigtem Erdgas (LNG), so Weil. "Wichtig bleibt der schnelle Ausbau von erneuerbaren Energien, eine Beschleunigung der 'Wärmewende' und eine Steigerung der Energieeffizienz", sagte der Ministerpräsident der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung".

VIDEO: Geplante Wärmewende: Jetzt soll es schnell gehen (5 Min)

Kohle und Atomkraft nein, Erdgas vielleicht

Kohle und Atomkraft werden dabei aus seiner Sicht keine Rolle spielen, so Weil. Ob man selbst Gas fördern sollte, müsse geprüft werden. "Zusätzliche Gasmengen in Deutschland in erheblichem Umfang wären nur durch den Einsatz der Fracking-Technologie förderbar", sagte er. "Im Bereich des Schiefer- und Kohleflözgases werden die größten Mengen vermutet. Bislang gab es allerdings einen breiten politischen Konsens, diese nicht erschließen zu wollen."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.03.2022 | 12:00 Uhr