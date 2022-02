Stand: 05.03.2020 15:06 Uhr Rettung aus der Luft: Landesweit 8.100 Einsätze

Die Zahl der Einsätze der Rettungshubschrauber ist in Niedersachsen im vergangenen Jahr leicht gesunken. 2019 wurden nach Angaben des Innenministeriums etwa 8.100 Einsätze geflogen - rund 200 weniger als im Jahr 2018. Die Teams waren dabei fast 300.000 Minuten in der Luft. Die Kosten der Luftrettung betrugen laut Innenministerium für 2019 etwa 23,1 Millionen Euro. Sie wurden durch die Krankenkassen getragen.

Fünf Hubschrauber, fünf Standorte

Landesweit sind fünf Rettungshubschrauber an Standorten in Hannover, Göttingen, Uelzen, Sanderbusch und Wolfenbüttel stationiert. Sie werden von der Deutschen Rettungsflugwacht, von der Johanniter-Unfall-Hilfe und dem ADAC in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei betrieben.

Häufige Einsätze im Harz

Luftretter werden oft alarmiert, wenn es der schnellste Weg für einen Notarzt ist, einen Unfallort zu erreichen. Wenn nötig, sind die Maschinen laut ADAC innerhalb von zwei Minuten startklar. Der Einsatzradius beträgt in der Regel 50 bis 70 Kilometer. Oft eilen die Retter in die entlegensten Orte - auf Inseln, in Bergtäler und zu blockierten Autobahnen. Vergleichsweise häufig sollen Hubschrauber im Harz unterwegs sein. Grund sei, dass der Flug oft einfach schneller sei, als eine Anfahrt im Rettungswagen durchs Mittelgebirge, sagte Notarzt Tobias Jüttner.

Unfälle sind Hauptursache

Häufigste Ursache für einen Rettungshubschrauber-Einsatz sind nach ADAC-Angaben schwere Verletzungen nach Unfällen, wie Freizeit-, Sport-, Schul- und Verkehrsunfällen. Jeder dritte der bundesweit rund 54.000 Einsätzen der ADAC-Luftrettung erfolge daher. Knapp dahinter folgen Notfälle des Herz-Kreislauf-Systems wie Herzinfarkte und Herzrhythmusstörungen (29 Prozent). Neurologische Notfälle wie zum Beispiel ein Schlaganfall folgen mit 15 Prozent an dritter Stelle.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 05.03.2020 | 17:00 Uhr