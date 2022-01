Omikron: Weil hält an derzeitiger Corona-Strategie fest Stand: 21.01.2022 09:27 Uhr Vor den am Montag geplanten Bund-Länder-Gesprächen zur Corona-Lage hat sich Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) für ein Umdenken beim Blick auf die Infektionszahlen ausgesprochen.

Angesichts der Omikron-Variante, die auch in Deutschland zu immer höher steigenden Infektionszahlen bei gleichzeitig vergleichsweise geringeren Belastungen der Krankenhäuser führt, sagte Weil: "Wir haben es mit einem neuen Gegner zu tun, und deswegen muss man insoweit auch seine Strategie anpassen." Konkret bedeute das, auf der einen Seite, die Pandemie nicht entgleiten zu lassen und weiter Vorsichtsmaßnahmen aufrechtzuerhalten, so der Ministerpräsident. Auf der anderen Seite müsse man bei Zahlen, die es in dieser Höhe bislang nicht gab, nicht in einen "totalen Lockdown" zurückkehren.

Weil: Keine Lockerungen, kein Lockdown

Weil sprach sich dafür aus, den bisherigen Kurs beizubehalten. Er will weder Lockerungen noch Verschärfungen. Die Infektionszahlen seien zwar hoch, so Weil. Aber vor allem die Hospitalisierung und die Lage auf den Intensivstationen brächten ihn derzeit "noch nicht ins Grübeln". Am Montag wollen die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder zusammen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) über die weitere Strategie in der Pandemie beraten.

