Oldenburg: Proteste und Blockaden durch Tierschutz-Aktivisten Stand: 23.09.2022 15:50 Uhr In der Region um Vechta und Cloppenburg laufen Proteste gegen die industrielle Tierhaltung. Am Freitagmorgen haben Tierschutz-Aktivisten versucht, eine Molkerei in Oldenburg zu blockieren.

Rund 35 Menschen mit Transparenten versammelten sich laut Polizei vor dem Tor, um auf Tierschutz aufmerksam zu machen. Vier Personen kletterten auf das Dach der Molkerei. Eine weitere Person befand sich in einer Hängekonstruktion, einem sogenannten Tripod. Daneben sei vereinzelt auch Pyrotechnik in Form von Nebeltöpfen gezündet worden.

"Milchindustrie beutet Tiere aus"

Die Gruppe "Animal-Rebellion" forderte die Molkerei zur Umstellung auf zukunftsorientierte Landwirtschaft sowie zur Produktion pflanzenbasierter Milchalternativen auf. "Die Milchindustrie beutet Tiere aus, zerstört die Natur, macht die Umwelt kaputt und treibt die Klimakrise voran", kritisierte "Animal-Rebellion"-Sprecherin Scarlett Treml. Konfliktmanager der Polizei versuchten die Aktivisten davon zu überzeugen, friedlich vom Dach herunterzukommen, zunächst jedoch ohne Erfolg. Die anliefernden Unternehmen wurden laut Polizei dabei nicht behindert.

"Gemeinsam gegen die Tierindustrie" steht hinter Protestaktionen

Das bundesweite Bündnis "Gemeinsam gegen die Tierindustrie" hatte zuvor zu den Protestaktionen aufgerufen. Die Proteste richten sich gegen die zahlreichen Großbetriebe in der Region, wie zum Beispiel Vion, Westfleisch, oder die PHW-Gruppe. Bis Dienstag müsse man mit Protesten rechnen, heißt es. Außerdem ist für Samstag eine Demonstration in der Vechtaer Innenstadt geplant. In Quakenbrück gebe es zudem ein Protestcamp

Ziel der Blockade: Unterbrechung der Milchzufuhr

Laut der Gruppe "Animal Rebellion" ist das Ziel der Blockade und Proteste die Unterbrechung der Milchzufuhr von insgesamt 2.000 Lieferanten. Es seien keine Aktionen gegen einzelne Landwirte vorgesehen, so eine Sprecherin. Sie seien im Gegenteil sogar herzlich eingeladen, im Aktionscamp in Quakenbrück vorbeizukommen.

Landwirte befürchten Eindringen in Ställe

Laut Kreislandvolkverband Vechta befürchten viele Landwirte trotzdem, dass Aktivisten auf ihr Hofgelände kommen oder in ihre Ställe eindringen könnten. Im Rahmen eines Protestcamps im vergangenen Jahr habe es solche Vorfälle gegeben. Damals hatten rund 200 Aktivisten die PHW-Zentrale in Rechterfeld im Kreis Vechta über mehrere Stunden blockiert. Die Organisation "Freie Bauern" kritisierte die Protestaktion zudem, denn die Blockade der Milchanlieferung könne wirtschaftlichen Schaden für bäuerliche Betriebe bedeuten, sagte Reinhard Jung, Politikreferent der Organisation. Milch sei ein verderbliches Gut.

Polizei ist Tag und Nacht einsatzbereit

Die Polizei ist für den kompletten Zeitraum einsatzbereit - Tag und Nacht. Auch die Bereitschaftspolizei sei vor Ort und könne die örtlichen Kräfte zum Beispiel bei eventuellen Blockaden von Betrieben unterstützen, so ein Sprecher. Der Verbund Oldenburger Münsterland, also die Interessenvertretung der Landkreise Vechta und Cloppenburg, wollte sich zu den Protesten nicht äußern. Nach Aussage eines Sprechers des Landkreises Vechta hat der Verbund mit politischen Themen dieser Art nichts zu tun. Von Seiten der Organisatoren habe es auch keine Anfrage gegeben, um mit den örtlichen Politikern ins Gespräch zu kommen. Man sehe sich als Landkreis auch nur als "Standort" der Firmen, um die es den Aktivisten geht.

