Niedersachsen lehnt anonymes Steuerbetrugs-Meldeportal ab Stand: 02.09.2021 17:01 Uhr Ein wie Anfang der Woche in Baden-Württemberg freigeschaltetes anonymes Hinweisgeber-Portal, um damit Steuerbetrüger ermitteln zu können, wird es in Niedersachsen vorerst nicht geben.

"Ein solches Portal lehne ich ab. Es führt besorgte Bürger auf den einfachen Weg der Anonymität, die ansonsten offen zu ihren Angaben stehen würden", sagte Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) in einer am Donnerstag veröffentlichten Stellungnahme seines Ministeriums. Zwar sei der Kampf gegen Steuerbetrug wichtig und werde auch in Niedersachsen ernst genommen, aber man gehe grundsätzlich davon aus, dass die meisten Bürgerinnen und Bürger ihren steuerlichen Pflichten nachkommen und deshalb Vertrauen verdienten.

Landeskriminalamt arbeitet seit 2003 mit ähnlichem System

Das Landeskriminalamt (LKA) in Niedersachsen dagegen hat bei einem sehr ähnlichen Portal weniger Berührungsängste: Das LKA betreibt bereits seit 2003 ein elektronisches und ebenfalls anonymes Hinweisgebersystem gegen Korruption und Wirtschaftskriminalität - Straftaten, die der Steuerhinterziehung ähneln. Das System wurde vom Berliner Unternehmen "Business Keeper" erstellt und auf dessen Internetauftritt als "Success Story!", also "Erfolgsgeschichte", beschrieben. "Für mich steht fest, dass wir zahlreiche erfolgreiche Ermittlungsverfahren ohne die sachdienlichen Hinweise aus diesem System nicht hätten führen können", zitiert das Unternehmen Thomas Dombek, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der "Success Story!" Leiter des Dezernats Korruption/Interne Ermittlungen des LKA. Auch das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit setzt auf dieses Portal. Es bittet Bürgerinnen und Bürger um Meldungen, wenn Verstöße gegen die Tiergesundheit oder den Tierschutz bekannt sind - die Hinweise können anonym erfolgen.

Hilbers: Niedersachsen will Misstrauen nicht schüren

Hilbers hält dagegen: "Wenn der Staat nun einen Weg über das Internet anbietet, senkt er dadurch die Hemmschwelle. Wer aus der Anonymität heraus agiert, wird nicht so sorgfältig vorgehen und weniger auf die Richtigkeit der Beschuldigungen achten", so der Minister. Dies führe im Ergebnis zu einem Misstrauen zwischen Bürgerinnen und Bürgern, die haltlose Anschuldigungen befürchten müssten. So etwas dürfe "der Staat auf keinen Fall fördern".

Baerbock ist für eine Plattform auf Bundesebene

Anfang der Woche hatte in Baden-Württemberg der dortige Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) ein anonymes Hinweisgeber-Portal freigeschaltet, um damit Steuerbetrüger besser ermitteln zu können. Er verteidigte das Portal gegen Kritik und erklärte, bisher seien anonyme Anzeigen wegen Verdachts auf Steuerbetrug schon per Brief und Telefon möglich - im Jahr 2021 solle das aber auch online gehen. Am Mittwoch hatte sich Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock (Gruene) für eine anonyme Meldeplattform für Steuerbetrug auch auf Bundesebene ausgesprochen.

