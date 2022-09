NABU: Nosferatu-Spinne breitet sich in Niedersachsen aus Stand: 08.09.2022 15:04 Uhr In Niedersachsen sind mehrfach giftige Nosferatu-Spinnen gesichtet worden. Das teilte der NABU mit. Die Spinne kann auch Menschen beißen, ihr Gift ist in der Regel aber unbedenklich.

Bereits 2015 war die Nosferatu-Spinne nach Angaben des Naturschutzbunds (NABU) in Deutschland nachgewiesen worden. Meldungen über Sichtungen in Niedersachsen liegen dem NABU zufolge aus Hannover, Göttingen, Osnabrück, Oldenburg und Ostfriesland vor. Ursprünglich stammt die Spinne aus dem Mittelmeerraum. Ihr Körper ist ein bis zwei Zentimeter lang, ihre Beinspannweite beträgt rund fünf Zentimeter. Ihren Namen verdankt sie der Filmfigur Nosferatu.

Was tun, wenn man eine Nosferatu-Spinne sieht?

So wie alle Spinnen habe auch die Nosferatu-Spinne Gift, um ihre Beute zu betäuben, sagte Frederik Eggers vom NABU. Die Spinne könne mit ihren Beißwerkzeugen auch die menschliche Haut durchdringen. Die Folgen eines Bisses seien für Menschen, ähnlich wie bei einem Bienen- oder Wespenstich, grundsätzlich aber unproblematisch. Sofern keine Allergie vorliege, müssten keine weiteren Maßnahmen ergriffen werden. "Zu einem Biss kommt es in der Regel nur dann, wenn sich die Spinne bedrängt fühlt", so Eggers weiter. "Wer in der Wohnung ein Exemplar findet, sollte daher nicht versuchen, es mit bloßer Hand einzufangen. Am besten stülpt man ein Glas über die Spinne, schiebt eine dünne Pappe zwischen Untergrund und Glas und setzt sie ins Freie."

Nosferatu-Spinne jagt vornehmlich in Gebäudenähe

Die Nosferatu-Spinne jagt ihre Beute dem NABU zufolge nachts und ohne Netze, in ihrem ursprünglichen Verbreitungsgebiet bevorzugt an Bäumen und Felsformationen. Hierzulande halte sie sich vor allem in der Nähe von Gebäuden auf. Als Gründe für die zunehmende Ausbreitung der Nosferatu-Spinne nennen die Naturschützerinnen und Naturschützer den Klimawandel und die Globalisierung.

