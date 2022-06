Lehrkräfte-Offensive: Land will Bewerber mit Prämien locken Stand: 27.06.2022 12:46 Uhr In Niedersachsen fehlen Hunderte Lehrerinnen und Lehrer. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) will zum neuen Schuljahr mit einem "Lehrkräfte-Gewinnungspaket" Abhilfe schaffen.

Darin enthalten seien 730 zusätzliche Stellen, bis zu 400 Euro Prämie für neue Lehrkräfte sowie ein leichterer Zugang für Quereinsteiger und Veränderungen bei der Lehrkräfteausbildung, teilte das Kultusministerium am Montag mit. "Im kommenden Schuljahr erwarten wir rund 32.000 Schülerinnen und Schüler zusätzlich an den Schulen", sagte Tonne der Mitteilung zufolge. Von den 730 Vollzeitstellen seien 150 für Grundschulen im Land vorgesehen. "Damit sind wir aber erst einmal vollumfänglich handlungsfähig", sagte Tonne.

Prämiensystem soll Ausschlag für Niedersachsen geben

Das neue Prämiensystem soll die Motivation von Bewerberinnen und Bewerbern steigern, sich für Niedersachsen zu entscheiden. Das Land will demnach bis zu 400 Euro für zwei Jahre als Zuschlag für diejenigen zahlen, die sich in der aktuellen Einstellungsrunde bewerben - und genommen werden. Künftige Förder-, Haupt- und Realschullehrer erhielten für die Dauer ihres Vorbereitungsdienstes eine Prämie von rund 300 Euro. Zudem beteilige sich das Land an den Umzugskosten, sollten Lehrerinnen und Lehrer Stellen an entfernteren Schulen annehmen. Schulleiter haben dem Ministerium zufolge außerdem eine Handreichung erhalten, die es ihnen ermöglicht, Quereinsteiger, Studierende und Pensionäre als Lehrer zu gewinnen. "Es war nie attraktiver, Lehrer und Lehrerin in Niedersachsen zu werden", sagte Tonne.

