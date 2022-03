Antisemitismus: Mehr Ermittlungsverfahren in Niedersachsen Stand: 09.03.2022 12:31 Uhr Im vergangenen Jahr haben Niedersachsens Staatsanwaltschaften mehr Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit Judenfeindlichkeit eingeleitet als 2020. Ein neuer Leitfaden soll helfen.

Im Jahr 2021 waren es nach Angaben des Justizministeriums 253 Verfahren, ein Jahr zuvor 179. Bei den Tatvorwürfen sei es überwiegend um Volksverhetzung, Gewaltdarstellung oder das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen gegangen. Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (CDU) sagte am Mittwoch in Hannover: "Antisemitisch motivierte Delikte und der Umgang mit ihnen wirken sich unmittelbar auf jüdisches Leben bei uns in Niedersachsen aus." Gleichzeitig stellte sie einen neuen Leitfaden vor. Er soll beim Erkennen antisemitisch motivierter Taten helfen.

Checkliste für bessere Einordnung

"Oft werden antisemitische Bezüge nicht offen propagiert, sondern durch die Verwendung angeblich ganz anders gemeinter Symbole oder Bezeichnungen getarnt. Genau hier setzt der neue Leitfaden an", so Havliza. Einer der Grundpfeiler ist eine klar strukturierte Checkliste. Sie soll die Einordnung der möglicherweise antisemitischen Motivation von Straftaten erleichtern. Außerdem enthält der Leitfaden umfangreiche Hintergrundinformationen zu antisemitischen Organisationen, Codes und Symbolen. Die 40-seitige Broschüre soll landesweit an alle Staatsanwaltschaften, Gerichte und Polizeidienststellen verteilt werden. An dem Leitfaden haben verschiedene niedersächsische Institutionen mitgearbeitet, unter anderem die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus RIAS Niedersachsen, die Betroffenenberatung Niedersachsen, die Generalstaatsanwaltschaft Celle, der Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinden von Niedersachsen und die Polizeiakademie Niedersachsen.

