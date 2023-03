Stand: 31.03.2023 15:00 Uhr Lesetipps: Bücherwurm April 2023 von Svenja Annelie Keyser

Auch in diesem Monat haben wir wieder tolle, spannende, lustige und berührende Bücher gelesen und stellen sie euch im Mikado-Bücherwurm vor:

Eine Geschichte über Freundschaft, Mut und Mitgefühl könnt ihr in "Elefantensommer" lesen - da geht es um Sila, die ihre Lebenslust wiederfindet. Lottogewinner Gio, ihr schweigsamen Klassenkameraden Mateo und die Elfantendame Veda helfen ihr dabei.

Eine aufregende Zeit erlebt Charlie - er und seine Geschwister reisen mit einer "Babysitterin" quer durchs Land, nachdem der Vater der drei Kinder in ein weitentferntes Krankenhaus eingeliefert wurde. Auf der Reise erspät Charlie "Komische Vögel", dier bestimmt irgendwie dabei helfen, dass sein Vater wieder gesund wird.

In "Ajay und die Tintenhelden" geht es um Ajay, der unbedingt Journalist werden möchte. Als Straßenjunge in Mumbai stehen seine Chancen dafür jedoch eher schlecht... Ob er es dennoch schafft?

Schräge Geschichten, Rätsel und Bastelideen für den Frühling findet ihr in dem Buch "Spaßhase, Pfeffernase, morgen kommt der Osterhase!".

Und dann erzählen unsere Testleserkindern wie ihnen das Buch des Monats "Der Stern vor meinem Fenster" gefallen hat.

Es lesen: Cornelia Schramm und Stephan Schad

Am Mikrofon: Jörgpeter von Clarenau

Und nun viel Spaß mit dem Bücherwurm!

NDR Info | Mikado | 02.04.2023

