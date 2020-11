She Likes Tech - der Podcast über Technologie

Jung, weiblich, genial: Im Tech-Podcast von NDR Info und N-JOY finden die beiden Tech-Journalistinnen Eva Köhler und Svea Eckert jede Woche die Top-Expertinnen für IT-Themen. Sie spüren Sicherheitslücken in der Corona-Warn-App auf, wollen Gesichtserkennungssoftware weniger rassistisch machen und Nutzer*innen vor betrügerischen Apps schützen - und sie erzählen, wie sie als Frau in der IT Karriere gemacht haben.

Jede Woche dienstags gibt es eine neue Episode von She Likes Tech zu hören.