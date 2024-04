Stand: 26.04.2024 16:00 Uhr Kindernachrichten: Ukraine | Reparatur | Lärm von Caren Busche

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

AUDIO: Hilfe für die Ukraine (7 Min) Hilfe für die Ukraine (7 Min)

Mehr Hilfe für die Ukraine

Der Ukraine gelingt es offenbar immer weniger, sich gegen Russland zu verteidigen, denn es fehlen Waffen und Munition. Da die Ukraine selbst nicht genug Waffen hat, ist sie darauf angewiesen, dass andere Länder sie unterstützen.

Die Vereinigten Staaten von Amerika waren in der Vergangenheit einer der wichtigsten Unterstützer der Ukraine. Aber in den USA gab es zuletzt einen großen Streit darüber, wie es mit den Hilfen weitergehen soll. Diese Woche hat man sich geeinigt und so gibt es auch wieder neue Waffenlieferungen aus den USA.

Recht auf Reparatur

In der Europäischen Union soll es bald leichter werden, kaputte Dinge reparieren zu lassen. Denn viele Geräte landen auf dem Müll, weil zum Beispiel Ersatzteile fehlen oder die Reparatur zu teuer wäre; viele kaufen dann lieber gleich ein neues Gerät.

Aber das soll sich jetzt ändern. Das EU-Parlament hat diese Woche ein sogenanntes "Recht auf Reparatur" beschlossen. Damit sollen künftig auch die Müllberge kleiner werden. Damit das neue Gesetz kommt, müssen die EU-Länder noch zustimmen.

Tag des Lärms

Die einen finden Baustellenlärm nervig, die anderen Geschrei oder laute Musik. Diese Woche war der "Tag gegen Lärm". Er soll unter anderem auf die Probleme aufmerksam machen, die durch Lärm entstehen.

Aber nicht jeder Lärm nervt. Es gibt auch viele Dinge, die laut sind und uns trotzdem Freude bereiten. Den Kindern aus der 6d vom Christianeum Hamburg ist zum Beispiel prasselnder Regen und Donner eingefallen - am besten, wenn man gerade einschläft.



Das Team der Kindernachrichten:



Jede Woche machen wir mit Kindern zusammen Nachrichten für euch - dieses Mal mit: Katharina, Maik, Elisabeth, Julius und Jakob aus der Klasse 6d vom Christianeum Hamburg.

Florian Jacobsen hat die Kinder interviewt, Caren Busche hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.



Anhören und als Podcast abonnieren könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch - und ihr könnt sie in Gebärdensprache anschauen

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 27.04.2024 | 11:40 Uhr