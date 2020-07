Die Themen der Sendung vom 18. Januar 2019



"Schabat Schalom", das Magazin aus dem jüdischen Leben



"Meschugge oder was? Jude sein, Jude werden in Deutschland"

Interview mit Dimitrij Kapitelman über seinen gleichnamigen Dokumentarfilm

Von Almut Engelien



"In einem alten Haus in Moskau"

Russischsprachige Juden in Hamburg erzählen ihre Erinnerungen

Von Sven Barske



Thora-Auslegung: Rabbiner Paul Moses Strasko, Seattle



Moderation: Almut Engelien

Redaktion: Jan Ehlert