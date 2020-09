Stand: 02.09.2020 10:34 Uhr

"Coronavirus-Update" Der Podcast mit Christian Drosten & Sandra Ciesek

Der Podcast wird künftig jeweils dienstags bis 15 Uhr veröffentlicht. Neu ist: Neben Christian Drosten, dem Leiter der Virologie an der Berliner Charité, wird auch die Virologin Sandra Ciesek, die Leiterin der Virologie am Klinikum Frankfurt ein regelmäßiger Gesprächsgast des Podcasts sein. Drosten und Ciesek werden sich künftig im Gespräch mit NDR Info Wissenschaftsredakteurin Korinna Hennig wochenweise abwechseln. Hier finden Sie alle Infos rund um das "Coronavirus-Update" in der Übersicht.

Das Coronavirus hat Anfang des Jahres in Deutschland und der ganzen Welt zu teilweise drastischen Einschränkungen des öffentlichen Lebens geführt. Je mehr es sich ausbreitete, desto mehr wollten die Menschen darüber wissen. Auf dieses Informationsbedürfnis hat NDR Info mit dem Coronavirus-Podcast, der immer wieder ein Update zur aktuellen Situation liefert.

Seit Ende Februar beantwortet Prof. Dr. Christian Drosten (Leiter der Virologie an der Berliner Charité) in Interviews Fragen zur aktuellen Situation, erklärt Zusammenhänge und schildert, wie er diese Monate persönlich erlebt.

Sie können sich auf dieser Seite die bereits gesendeten Folgen anhören, in den Abschriften lesen oder sich die Manuskripte herunterladen. Hier finden Sie auch eine Übersicht über die in den Folgen besprochenen Studien sowie eine Übersicht der häufigsten Hörerfragen mit Verlinkung zur jeweiligen Stelle in der Podcast-Folge, außerdem ein wissenschaftliches Glossar und eine Stichwortsuche.

Verlinkung zu den Studien und alle Manuskripte zum Download

Bei NDR Info geht es nicht um Panikmache - ganz im Gegenteil: Der Podcast "Coronavirus-Update" will informieren, einordnen und Hintergründe liefern. Bei Interesse erhalten Sie die Manuskripte der einzelnen Podcast-Folgen zum Downloaden oder zum Nachlesen und Nachhören. Auf vielfachen Wunsch haben wir für Sie eine Übersicht mit den Links zu den Studien zusammengestellt, die im Podcast besprochen werden.

Die häufigsten Hörerfragen

Die Forschung zum Coronavirus macht keine Pause, zu den aktuellen Entwicklungen rund um das Virus haben Sie bestimmt immer wieder viele Fragen, die wir mit dem Podcast beantworten wollen: Schicken Sie ihre Fragen für Ciesek & Drosten an meinefrage@ndr.de. Vielleicht wurde Ihre Frage aber auch schon in einer der bereits gesendeten Podcast-Folgen beantwortet, hier finden Sie eine Übersicht der häufigsten Hörerfragen mit Verlinkung zur jeweiligen Folge.

Stichwort-Suche

Für Ihre Suche haben wir alle Coronavirus-Update Manuskripte zu einem Dokument zusammengeführt - so haben Sie alles auf einen Blick. Suchen Sie mit der Tastenkombination "Strg F". Bitte beachten: Da stets neue Erkenntnisse dazukommen, sind einige der Informationen mittlerweile überholt.

Podcast auch per Messenger und bei YouTube

Sie können sich den Podcast auch in einer Zehn-Minuten-Version per Messenger kostenlos auf Ihr Smartphone schicken lassen - auf Telegram, im Facebook Messenger oder jetzt auch mit Apple Nachrichten als IMessage. Schicken Sie uns einfach das Wort "Start" über den ausgewählten Messenger. Oder Sie laden die App von Notify herunter und aktivieren den Kanal von NDR Info. Auch im NDR Ratgeber-Channel auf YouTube finden Sie den Podcast mit Ciesek & Drosten.

