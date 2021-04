Rätselwoche: Fantasie zählt! Sendedatum: 03.05.2021 19:00 Uhr Eine neue Rätselwoche: Von Montag bis Donnerstag sammeln wir ab 19:00 Uhr Buchstaben - und am Ende kommt ein Lösungswort heraus. Außerdem stellen Kinder verrückte Erfindungen vor.

Tag für Tag zum Lösungswort: Wie könnte das geheimnisvolle Lösungswort diesmal lauten? Moderator Jörgpeter von Clarenau schweigt eisern. Er verrät nur: Das gesuchte Wort passt prima zum Mai und hat vier Buchstaben. Jeden Tag um 19 Uhr auf NDR Info Spezial könnt ihr einen Buchstaben errätseln. Witzige Audios helfen, der Lösung näherzukommen. Ganz nebenbei lernt ihr verrückte Erfindungen kennen, die sich Kinder für Mikado ausgedacht haben.

Am Montag könnt ihr den ersten Buchstaben herausfinden. Außerdem erfahrt ihr, was man mit einer Traumbrille Tolles machen kann.

Was könnte ein Mülltransformator sein? Das stellt auch am Dienstag Mikado-Erfinderin Mara vor. Und was ist der zweite Lösungsbuchstabe?

Den dritten Buchstaben könnt ihr am Mittwoch erraten. Und schon mal was von Kampfsocken gehört?

Ihhhh: Was ist denn ein Vieh-Furz-Fänger? Das verrät am Donnerstag Mikado-Erfinderin Elena. Und ihr könnt den vierten und letzten Buchstaben herausfinden. Und habt damit das Lösungswort!

Am Freitag ist Büchertag! Beim Bücherwürm geben wir euch wieder tolle Schmökertipps. Aus den Büchern werden außerdem Ausschnitte vorgelesen - so bekommt ihr schon mal einen kleinen Einblick.

Auf NDR Info Spezial hatten wir eine Rätselwoche - Rateprofis können in der Sendung am Sonntag um 8:04 Uhr auf NDR Info alles in einem Rutsch ergrübeln.

