Stand: 19.04.2024 16:00 Uhr Kindernachrichten: Blitzmarathon | Kopenhagen | Fußballmeister von Anina Pommerenke

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

Blitzeraktion für mehr Sicherheit

AUDIO: Polizeikontrolle! (6 Min) Polizeikontrolle! (6 Min)

In dieser Woche hat die Polizei an vielen Orten in Deutschland besonders viele Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Denn zu hohe Geschwindigkeit beim Autofahren gilt immer noch als die Hauptursache für Unfälle.

Wer mit mehr Tempo unterwegs ist als erlaubt, muss eine Strafe zahlen oder - bei sehr hohen Geschwindigkeitsübertretungen - sogar den Führerschein abgeben. Diese Aktionswoche soll Autofahrer daran erinnern, dass es wichtig ist, sich an die vorgegebenen Geschwindigkeiten zu halten - ganz besonders vor Schulen und Kindergärten.

Großbrand in Kopenhagen

In der dänischen Hauptstadt Kopenhagen hat es in dieser Woche einen großen Brand gegeben: Die historische Börse hat Feuer gefangen. Das Gebäude mit dem grünen Kupferdach ist besonders für die 400 Jahre alte Turmspitze bekannt, die aus vier ineinander verdrehten Drachenschwänzen besteht. Sie ist eingestürzt, ebenso wie Teile der Fassade. Etwa die Hälfte des roten Backsteingebäudes ist trotz eines Feuerwehr-Großeinsatzes abgebrannt.

Eigentlich wird das Gebäude gerade restauriert und war daher eingerüstet. Die historische Börse gehört zu den Wahrzeichen der Stadt und beherbergt eine große Kunstsammlung. Einige Menschen, die Dienstagmorgen auf dem Weg zu Arbeit waren, haben der Feuerwehr geholfen, Kunstwerke vor den Flammen zu retten. Sogar der dänische König, Frederik der Zehnte, hat sich für diesen Einsatz bedankt. Denn vielen Menschen bedeuten diese Kulturschätze und das alte Gebäude sehr viel.

Bayer Leverkusen ist Deutscher Fußmallmeister

Zum ersten Mal seit elf Jahren ist nicht Bayern München deutscher Fußball-Meister sondern eine andere Mannschaft. Bayer 04 Leverkusen hat sich zum ersten Mal den Titel geholt. Schon nach dem 29. von 34 Spieltagen ist das Team des Trainers Xabi Alonso nicht mehr einzuholen.

Hinter der Mannschaft steht eine erstaunliche Saison: Denn sie hat kein einziges Spiel verloren und mit insgesamt 44 Pflichtspielen in Folge ohne Niederlage in dieser Woche einen Rekord in Europa aufgestellt. Damit dürfte auch der Spitzname "Vizekusen" der Vergangenheit angehören. Den hatten die Leverkusener bekommen, weil sie es trotz Top-Leistungen lange nicht geschafft hatten, den ersten Platz in einem Wettbewerb zu erreichen.



Das Team der Kindernachrichten



Jede Woche machen wir mit Kindern zusammen Nachrichten für euch. Dieses Mal mit: Anna, Mieke, Malte und Liam aus dem Schulzentrum Sundhagen (Landkreis Vorpommern-Rügen).

Janet Lindemann hat die Kinder interviewt, Anina Pommerenke hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.



Anhören und als Podcast abonnieren könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch - und ihr könnt sie in Gebärdensprache anschauen

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 20.04.2024 | 11:40 Uhr