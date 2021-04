Sendedatum: 12.04.2021 19:00 Uhr Helfer im Alltag

Wenn man sich weh getan hat, es brennt oder jemand einen beklaut hat: Irgendwann braucht jeder und jede von uns einmal Hilfe. Es gibt Menschen, die sich ehrenamtlich oder berufliche für andere einsetzen - und um die geht es diese Woche von Montag bis Donnerstag in unserer Magazin-Sendung auf NDR Info Spezial immer um 19 Uhr.

Am Montag stellen wir euch vor was das Technische Hilfswerk, kurz THW, ist. Erste Hilfe, andere retten, Knoten machen: Ein Kind berichtet von seinen Erfahrungen in der Jugendgruppe des THW.

Hatte ihr schon einmal einen Unfall? Am Dienstag berichtet ein Kind von schlimmen Verletzungen und mehreren Brüchen im Fuß, die bei einem Unfall passiert sind. Zum Glück gibt es Ärzte, die bei so etwas für einen da sind.

Hände hoch! Dass Polizisten noch viel mehr machen, als Einbrecher zu überführen, erfahrt im am Mittwoch. Außerdem stellen wir euer Wissen bei einem Geräuschequiz auf die Probe.

Tatütata, die Feuerwehr ist da, heißt es bei uns am Donnerstag. Für viele ist es ein Traumjob, man kann auch schon als Kind bei der Freiwilligen Feuerwehr mitmachen.

Am Freitag beim Hörspieltag hört ihr die ersten beiden Teile des Hörspiels "Die Schatzinsel". - ein Abenteuer rund um Piraten und vergrabene Schätze auf einsamen Inseln. Der 3. Und 4. Teil laufen am Freitag, 23. April, und die letzten beiden teil am 30. April jeweils um 19 Uhr auf NDR Info Spezial.

Am Sonntag um 8:04 auf NDR Info gibt es wieder eine Folge unserer Zeitreise. Dieses Mal geht es um Martin Luther King, der davon träumte, dass alle Menschen auf der Welt die gleichen Rechte haben – egal welche Hautfarbe sie haben oder welcher Religion sie angehören.

Alle Sendungen zum Nachhören

In unserem Podcast könnt ihr euch Ausschnitte aller Magazin-Sendungen der Woche noch einmal anhören:

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Mikado | 12.04.2021 | 19:00 Uhr