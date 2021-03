Sendedatum: 11.01.2021 19:00 Uhr Weltraum: Leben im All

Das Weltall ist riesengroß – da muss es doch noch mehr Leben geben, als auf der Erde. Oder? Diese Woche geht es in unserer Magazin-Sendung auf NDR Info Spezial von Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr um Außerirdische.

Auf dem Mars, der Venus oder dem Mond - wo könnten wir leben?

Wir fragen euch am Montag, wie ihr es finden würdet, wenn euer Zuhause auf dem Mars wäre. Zusammen mit Eric Mayer von dem Entdeckermagazin pur+ im KIKA sprechen wir die ganze Woche über das Leben im All.

Könnten wir Menschen eigentlich auch auf anderen Planeten leben? Was daran schwierig wäre, erfahrt ihr am Dienstag. Und wusstest ihr eigentlich, dass Forscher „Wohnungen“ für den Mars entwickeln?

Grünes, Gesicht, große Ohren und fünf Füße: Wie stellt ihr euch Außerirdische vor? Die Antworten hört ihr am Mittwoch. Außerdem sprechen wir mit einem echten Alien-Experten.

Ihr habt uns Nachrichten geschickt, die ihr Außerirdischen gern zukommen lassen würdet. Am Donnerstag stellen wir euch ein paar davon vor.

Am Freitag ist Hörspieltag. Bei "Onkel Stan und Dan und das ungeheuerlich ungewöhnliche Abenteuer" geht es um Onkel Stan, der mit einem Dachs sowie drei Lamas in einem Dorf in Schottland lebt. Alles ist perfekt, bis ein gewisser Dr. P’Krall auftaucht...

Alle Highlights der Magazinsendungen der Woche haben wir für euch noch einmal zusammengestellt – anzuhören am Sonntag um 8.04 auf NDR Info.

Alle Sendungen zum Nachhören

In unserem Podcast könnt ihr euch Ausschnitte aller Magazin-Sendungen der Woche noch einmal anhören:

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Mikado | 11.01.2021 | 19:00 Uhr