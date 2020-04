Stand: 06.04.2020 09:14 Uhr

Mikado Extra: Wissen und Spaß auch ohne Schule

Angesichts der wegen der Corona-Krise geschlossenen Schulen in Norddeutschland hat der NDR sein Radioangebot erweitert: Werktags bietet das Digitalprogramm NDR Info Spezial vormittags eine Extra-Ausgabe der Kindersendung Mikado. Auch in der ARD Audiothek und als Podcast bietet der Norddeutsche Rundfunk zahlreiche Bildungs- und Wissensangebote. Zudem hält die Mikado-Redaktion auch eine Seite für Lehrerinnen und Lehrer bereit, die dort geeignete Audio-Inhalte für Kinder zum Beispiel zu historischen oder politischen Themen finden.

Tägliche Sondersendung von Mikado live und on demand

Die tägliche Sondersendung aus der Mikado-Redaktion des NDR wendet sich vor allem an Kinder, die vormittags (noch) keine Hausaufgaben erhalten haben oder sich zwischendurch mit Hörspielen, Lesungen und unterhaltsamen Wissensangeboten beschäftigen möchten. Sie soll auch Eltern dabei unterstützen, die langen Vormittage für Ihre Kinder zu strukturieren. Gesendet wird die Extra-Ausgabe von Mikado montags bis freitags von 9 bis 11 Uhr und direkt im Anschluss bis 13 Uhr als Wiederholung auf NDR Info Spezial. Das Programm ist im Digitalradio DAB+ zu empfangen, in der NDR Radio App oder oben auf dieser Seite.

Damit das Angebot auch von Kindern genutzt werden kann, die vormittags mit Hausaufgaben oder digitalem Unterricht beschäftigt sind, stehen alle Sendungen sieben Tage lang online unter NDR.de/mikado und auf dieser Seite zum jederzeitigen Hören bereit.

Spannende Hörspiele im Angebot

Mit ihrem Angebot setzt die Mikado-Redaktion unter anderem auf starke, spannende Hörspiele: Dabei kamen zum Beispiel schon Cornelia Funkes "Gespensterjäger" zum Einsatz und Astrid Lindgrens "Kalle Blomquist".

Wissen und Wissenschaft

Zu den Wissensangeboten zählen Feature-Sendungen für Kinder, etwa die Produktion "Wie war das damals mit dem Nationalsozialismus?" von Katja Eßbach, die für den Deutschen Radiopreis nominiert wurde. In der "Schule von Morgen" spielt die zehnteilige Hörspielreihe "SRS Impala - per Hyperjump ins Sonnensystem". Bei jedem dieser turbulenten Klassenausflüge ins Weltall wird Wissen über den jeweils besuchten Planeten vermittelt.

Auch ältere Schüler und Lehrer profitieren

Die Mikado-Redaktion bietet auch weitere digitale Bildungsangebote des NDR, darunter eine Seite für Lehrerinnen und Lehrer mit Audio-Angeboten zum Beispiel zu historischen oder politischen Themen. Hinzu kommen Buchtipps, Kindernachrichten und weitere Hörspiele. Für ältere Schülerinnen und Schüler empfiehlt sich Wissenschaft und Bildung bei NDR Info. Dort sind zahlreiche Audio-Angebote aus dem NDR Info Programm gebündelt, unter anderem zu vielen aktuellen naturwissenschaftlichen Themen.

Abrufe über die ARD Audiothek

In der ARD Audiothek lassen sich überdies zum Beispiel in den Rubriken "Politik & Hintergrund", "Forschung & Bildung", "Kinder", "Wissen" oder "Chronik und Geschichte" eine Fülle von Audio-Angeboten des NDR und aus der gesamten ARD recherchieren und abrufen, die von Lehrerinnen und Lehrern auch für Unterrichtszwecke eingesetzt werden und die sie Kindern - je nach Alter und Stand des Unterrichts - für das Lernen zu Hause empfehlen können. Dort finden sich auch viele NDR Podcasts, die für Schülerinnen und Schüler interessant sein können. Darunter ist etwa der erfolgreiche Podcast "Die Fälscher - Auf der Suche nach Bella und Jack", der am Beispiel eines bei deutschen Teenagern sehr beliebten Rucksacks auf spannende Weise die wirtschaftliche Globalisierung, Warenfälschungen und gefährlichen Arbeitsbedingungen erläutert.

N-JOY beteiligt sich ebenfalls

N-JOY - das junge Programm des NDR - bietet in seinem Programm verstärkt Zielgruppen-gerechte Informationen zu den aktuellen Entwicklungen im Zuge des Coronavirus an. N-JOY nutzt dazu die Experten und Korrespondenten von NDR und ARD und bereitet die Informationen speziell für die 14- bis 29-Jährigen auf. Dazu gehören auch Auszüge aus dem Podcast "Corona Virus Update", den N-JOY gemeinsam mit NDR Info produziert.

N-JOY plant, in den kommenden Wochen auch vermehrt Wissensinhalte aus der ARD und von funk - dem Content-Netzwerk von ARD und ZDF - zu übernehmen beziehungsweise in den Programmen verstärkt auf verfügbare Video-Inhalte wie "Mr. Wissen to go" oder "maiLab" (beides Formate von funk) hinzuweisen.

Kinderbuch-Autorinnen lesen nachmittags live

Initiiert vom NDR und dem SWR wollen auch bekannte und beliebte Kinderbuch-Autorinnen dabei helfen, die Langeweile zu Hause zu verkürzen: Unter dem Motto "live gelesen mit ..." lesen sie werktags jeweils um 16 Uhr aus ihren Büchern für Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren vor. Gestreamt werden die Wohnzimmer-Lesestunden auf dem Facebook-Kanal des NDR Fernsehens sowie über den YouTube-Kanal "SWR Kindernetz".

