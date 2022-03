Wie schwierig ist es für Frauen im Jazz? Stand: 17.03.2022 10:53 Uhr "So what", frei nach Miles Davis, schmettern Jazzfrauen widrigen Umständen und machohaften Strukturen entgegen, die sie mit Kreativität und Enthusiasmus überwinden, weil sie vernetzt sind und mehr Vorbilder haben. Beitrag anhören 4 Min

Jutta Hipp, die legendäre deutsche Klaviervirtuosin, die es in der Nachkriegszeit schließlich in die USA schaffte, war lange das Aushängeschild für deutsche Jazzfrauen. Noch heute ist der Weg für Frauen im Jazz ein Abenteuer. Denn Jazz, diese eigenständige, kreative und innovative Musik, findet überwiegend in freischaffenden Strukturen statt. Quote bringt da nix. Umso wichtiger sind Netzwerke, Seilschaften oder Pionierinnen.

Pianistin Julia Hülsmann hat ihren eigenen Weg gesucht

"Ich bin immer weiter gelaufen, ich hab nicht aufgegeben", sagt die Pianistin Julia Hülsmann. "Ich habe mir meinen eigenen Weg gesucht, habe meine eigene Band gebaut. Ich bin nie eine Sessiongängerin gewesen. Auf der anderen Seite ist es als Frau nicht so einfach gewesen, weil man nicht in den Pool von Kumpels hineingehört. So."

Dieses "So" hat Julia Hülsmann, geboren 1968, zur Pionierin gemacht. Eine, die ihr eigenes Ding machte, was ganz typisch für Jazzfrauen ihrer Generation ist. Ihre Liebe zur Musik und ihre Ausdauer waren so stark, dass sie dran blieb. Und die Jazzmusik gibt so viel persönliche Freiheit, dass Hülsmann sie einfach für sich interpretierte. Auch darin ist sie ein Role Model für jüngere Musikerinnen.

Weitere Informationen Round Midnight: "Lady Liberty" - Frauen im Jazz In der Sendereihe "Lady Liberty" sind Jazzpionierinnen, vergessene Musikerinnen und spannende Newcomerinnen im Porträt. mehr

Jazzmusikerinnen wollen für ihre Musik wahrgenommen werden

Die junge Pianistin und Sängerin Sophia Oster und die Klarinettistin Samantha Wright gehören beide zur lebendigen Hamburger Szene, spielten bei der JazzBaltica und in der neuen JazzHall an der Alster. Sie haben das erreicht, was Frauen im Jazz sich wünschen: für ihre Musik wahrgenommen werden. Ein selbstverständlicher, gleichberechtigter Teil des Bandgewimmels zu sein. Sie wollen nichts Besonderes sein wegen ihres Geschlechtes, aber gern etwas Besonderes mit allen Talenten, rundum kreativ.

Wie Frauen im Jazz Familie und Beruf vereinbaren können, Gigs spät abends, viele Reisen, da ist noch Einiges zu tun. Bei der Initiative Musik kann man jetzt Kinderbetreuungskosten als Förderbedarf absetzen. Die Hamburger Bassistin Lisa Wulff stillt ihr Baby einfach, während sie über ihr Album "Sense and Sensibility" spricht:

"Ich hatte kein Ansinnen, ein reines Gesangsalbum zu machen. Aber ich wollte gerade diesen Satzgesang und Bläsersätze ausprobieren, diese Gesamtheit, die mich als Musikerin ausmacht, abzubilden! Und da entwickelte sich einfach diese schöpferische Kraft."

Weitere Informationen Weltfrauentag: Wie steht es um die Gleichberechtigung? Seit mehr als 100 Jahren demonstrieren Frauen am 8. März für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung. mehr

Schlagzeugerin Eva Klesse: "Da ist noch viel Luft nach oben"

"Ich glaube dass wir alle profitieren können von mehr Diversität", meint die Schlagzeugerin Eva Klesse. "Der Jazz war ja immer eine politische Musik, die sich um Minderheiten und um Gerechtigkeit gekümmert hat und ich glaube, dass wir auch den Begriff der Ästhetik für uns erweitern können." Klesse ist seit 2018 Professorin für Schlagzeug in Hannover, damals die erste Jazz-Instrumentalprofessorin in Deutschland. Da ist noch viel Luft nach oben.

Die Gitarristin Sandra Hempel ist bisher die einzige feste Jazzfrau bei der NDR Bigband. Zuweilen kommen als Freischaffende die Posaunistin Lisa Stick und Saxofonistin Anna-Lena Schnabel dazu. Oder Tini Thomsen am gigantischen Baritonsaxofon. Die international gefragte Komponistin wohnt im Wendland und macht aus allem coole Musik, was sie um sich herum wahrnimmt. So auch wenn Kraniche über ihr Haus fliegen und Hufe über die Strasse klappern. "Horses and Cranes" heißt ihr aktuelles Album.

Weitere Informationen Jazz auf NDR Kultur "Play Jazz!" und "Round Midnight" geben fundierte Einblicke in die aktuelle Jazzszene und in die Geschichte des Jazz. mehr NDR JAZZMEDIATHEK Sie waren früh im Bett und haben unsere Sendung verpasst? Hier können Sie unsere Sendungen nachhören. mehr "Play Jazz!" auf NDR Kultur "Play Jazz!" gibt Einblicke in die Welt des Jazz, präsentiert Livemitschnitte und stellt Projekte der NDR Bigband vor. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Jazz | Play Jazz! | 07.03.2022 | 22:33 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Jazz