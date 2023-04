Phantasy Stand: 12.04.2023 14:00 Uhr Die Blaue Stunde steht dieses Mal unter dem Motto "Phantasy". Der Abend im Sprengel Museum schlägt einen musikalischen Bogen vom "Orpheus Britannicus" über Henry Purcell bis zu Benjamin Britten und der zeitgenössischen Komponistin Helen Grime.

von Helmut Peters

Ohne Fantasie ist alles nichts. Es gäbe keine Musik, keine Literatur und keine Malerei. Alle Künste bedienen sich ihrer, um die Welt zu beschreiben, zu verschönern - und zu verstehen. Der Fantasie freien Lauf zu lassen und sich dabei auch von plötzlichen Ein- und Zufällen überraschen zu lassen, ist ein Merkmal sowohl der bildenden Kunst im Dadaismus und Surrealismus als auch bestimmter Musik in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In der Musikgeschichte taucht der Begriff der Fantasie zur Bezeichnung eines Musikstücks in freier Formgebung bereits in der Neuzeit auf. Komponisten der Renaissance und des Frühbarock nutzten ihn eher als "Ersatz" für freie polyphone Recercare oder kleine Stücke in Lauten- und Orgelbüchlein.

Erst im 18. Jahrhundert und vor allem in der Romantik entwickelten sich aus der Fantasia neue Gattungsbezeichnungen wie etwa das Nocturne oder Impromptu. Allen gleich bleibt, wie es Heinrich Christoph Koch in seinem "Musikalischen Lexikon" von 1802 ausdrückt, "das durch Töne ausgedrückte und gleichsam hingeworfene Spiel der sich überlassenen Einbildungs- und Erfindungskraft des Tonkünstlers". Damit war der Weg nicht mehr weit, auch außermusikalische Inspirationen zu reinen Instrumentalwerken in die Titel von Kompositionen aufzunehmen, wie es Benjamin Britten in seinen "Sechs Metamorphosen nach Ovid" tat. Ihm folgt auch die Gegenwartskomponistin Helen Grime in ihren "Aviary Sketches" (after Joseph Cornell) aus dem Jahr 2014, die sich auf Vorlagen der bildenden Kunst beziehen.

Traum und Tanz

Langsam schreitet das Thema in Henry Purcells für Oboenquartett bearbeiteter Fantasia à 4 c-Moll (Z. 738) wie ein gedankenverlorenes Träumen voran, bevor ein schneller Abschnitt das trübe Sinnen mit springenden, fast tänzerischen Figuren aufhellt. Das Werk gehört zu einem Zyklus von dreizehn Fantasien für drei bis sieben Viola da Gamba, die der Engländer quasi in einem Rutsch im Sommer 1680 komponiert hat. Der strenge, von der Polyphonie der englischen Chormusik beeinflusste Kontrapunkt steht Einflüssen gegenüber, die Purcell aus der französischen und italienischen Musik gewann, wie sie an den Höfen des europäischen Festlandes gepflegt wurde.

Die 1981 geborene britische Komponistin und Oboistin Helen Grime ist mit Purcells Musik groß geworden. In jungen Jahren zog sie mit ihrer Familie nach Schottland, wo ihre Mutter als Musiklehrerin an der St. Margaret's School in Edinburgh lehrte. Grime fand schon als Jugendliche Spaß am Komponieren und kein Geringerer als der isländische, nach Schottland ausgewanderte Komponist Hafliði Hallgrímsson wurde ihr Lehrer. Grime schuf das Oboenquartett im Jahr 2011 im Rahmen eines Stipendiums der "Jebediah Foundation New Music Commissions". Das nur knapp eine Viertelstunde dauernde, sehr dicht und einsätzig komponierte Werk sei im Wesentlichen ein "abstraktes Stück", sagt die Komponistin. Während sie sich bei anderen Werken sonst so gern von außermusikalischen Anregungen inspirieren lässt, ist dieses Werk ganz auf die Beziehung der Oboe zu den Streichinstrumenten fokussiert. "Der Charakter der Musik", so Grime, "bewegt sich zwischen klagend, virtuos und fantastisch bis hin zu nachdenklich und etwas melancholisch."

Miniaturwelten, die der Fantasie viel Raum lassen

Auch eine Art "Fantasie", aber eben im Gegensatz zu ihrem Oboenquartett ein Kammermusikwerk, das wie so oft bei Helen Grime außermusikalisch beeinflusst ist, stellt das Streichtrio "Aviary Sketches" (after Joseph Cornell) aus dem Jahr 2014 dar, das wir heute Abend aber nur in Auszügen hören werden. Jeder Satz ihres Streichtrios, so Grime, "behandelt das Ensemble auf eine andere Weise und erkundet die Bandbreite der Möglichkeiten, die der Kombination innewohnen." Angeregt wurde die Komponistin von Cornells Assemblage-Boxen, jenen kleinen Miniaturwelten, die der Fantasie viel Raum lassen. Der US-amerikanische Maler und Bildhauer Cornell wurde vor allem durch diese Assemblage-Boxen berühmt, in denen er Objekte, Bilder und Collagen gruppierte, wie es im 19. Jahrhundert einmal die Schnitzer des Erzgebirges mit ihren sogenannten Buckelbergwerken taten, mit denen sie über die Jahrmärkte zogen.

Das Programm Henry Purcell

Fantasia à 4 c-Moll Z 738 (bearbeitet für Oboenquartett)

Helen Grime

"Oboe Quartet"

Helen Grime

"Aviary Sketches (after Joseph Cornell)" (Auszüge)

kombiniert mit:

Benjamin Britten

"Sechs Metamorphosen nach Ovid" op. 49 (Auszüge)

Benjamin Britten

"Phantasy Quartet" op. 2



Stanisław Lem

"Wie die Welt noch einmal davonkam" (aus dem Polnischen von Jens Reuter)

Novalis (Friedrich von Hardenberg)

aus: "Blüthenstaub"



Yves Tanguy

"Toilette de l'air" (Luft in ihrem Spiegel), 1937

Joseph Cornell

"Soap Bubble Set" - Tonpfeife, Glas und Kugel unter Plexiglas, 1948/49



Johanna Stier Oboe

Catherine Myerscough Violine

François Lefèvre Viola

Carsten Jaspert Violoncello

Sonja Beißwenger Textlesungen



Aufzeichnung vom 12. und 19. April 2023 im Caldersaal des Sprengel Museums Hannover

