Stand: 14.12.2024 14:15 Uhr Virologe Streeck veröffentlicht Thriller mit Parallelen zu Corona

Der Bonner Virologe Hendrik Streeck will nicht nur als CDU-Direktkandidat in den Bundestag, sondern hat auch einen Thriller geschrieben, der vier Tage nach der Wahl erscheint. "Die Geschichte beginnt mit einem Todesfall und es geht um Forschung an einem neuen Virus, das genetisch verändert wird", sagte er im Interview der "Fuldaer Zeitung" (Samstag). In der Geschichte entbrenne ein Wettkampf um die Technologie und das neue Virus, an dem immer mehr Menschen sterben. Man könne das Buch mit dem Titel "Das Institut" durchaus als Vorgeschichte zur Corona-Pandemie lesen, es sei aber "rein fiktiv". | Sendebezug: 14.12.2024 14:40 | NDR Kultur