Verdrängte Angst: Welche Traumata löst der Ukraine-Krieg aus?

Die Journalistin Sabine Bode beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Folgen und Spätfolgen von Krieg und Vertreibung.

Frau Bode, was genau können die Bilder aus der Ukraine bei Menschen, die damals den Krieg in Deutschland als Kind erlebt haben, auslösen?

Sabine Bode: Die Erinnerungen kommen zurück, und zwar in einer Plastizität, wie das normalerweise nicht der Fall ist. Stellen Sie sich vor, jemand hat sein Kind vor 20 Jahren verloren und trifft auf eine Person im Bekanntenkreis, die auch gerade ihr Kind verloren hat. Dann wird das auch wieder in einer Weise lebendig, als wäre das vorgestern gewesen. Aber es ist nur eine Momentaufnahme, und wenn jemand erschüttert ist, dann heißt das nicht, dass er nichts anderes mehr ist als erschüttert.

Es sind also die tiefen, existenziellen Erlebnisse, um die es da geht, richtig?

Bode: Ja, natürlich. Es geht vor allen Dingen um Verluste, um Heimatverluste, um den Hund, den man damals zurücklassen musste. Es wird wieder vieles präsent, was man lange auf Abstand halten konnte, was nur gelegentlich auftauchte. Es gab ein Ereignis, bei dem dies schon mal so stark gewesen ist, aber das war nur von kurzer Dauer: der 11. September 2001, der Angriff auf die Twin Towers in New York. Aber es war dann auch vorbei. Wir haben jetzt vier Wochen Krieg, und wenn sich jemand nicht von diesen Bildern lösen kann und ständig im Fernsehen zappt, weil er glaubt, nur dann die Kontrolle über das zu haben, was innerlich geschieht, über seine Ängste, dann ist es wirklich gravierend und dann muss man auch eingreifen. Das hält die Psyche nicht aus.

Trauma-Experten oder Therapeuten sagen, dass gerade jetzt Familien ins Gespräch kommen über ein Thema, über das vielleicht lange geschwiegen wurde. Was passiert in den Familien?

Bode: Ich glaube, das ist nicht zu vermeiden. Ich glaube, dass das auch gut ist für die Familien. Dann kriegt man noch mehr als Angehöriger mit, womit dieser alte Mensch sein ganzes Leben gut umgegangen ist.

Würden Sie sagen, dass sogenannte Kriegskinder, heute über 80, 90 Jahre alt, jetzt überhaupt erst anfangen zu sprechen?

Bode: Wir hatten in den letzten knapp 20 Jahren ein Erinnerungs-Boom, weil so viele Kriegskinder ihre Kriegserlebnisse für ihre Familie aufgeschrieben haben. Das betrifft uns doch alle, was in der Ukraine angeht, und wenn man selbst damit schwerwiegende Erlebnisse verbindet, dann ist natürlich vieles wieder da. Aber es ist nicht das erste Mal.

Kann das, was in den Familien besprochen wird, auch größere Kreise ziehen, hineinwirken in eine Gesellschaft?

Bode: Jeder Gesellschaft tut es gut, wenn möglichst viele Leute ein Bild von sich haben, was realistisch ist. Wenn man wesentliche Dinge von den Eltern und Großeltern nicht weiß - das bezieht sich auf das deutsche Leid, aber natürlich auch auf die deutsche Verstrickung in das NS-Regime -, wenn diese Geheimnisse offenbar werden, dann ist man sich selbst nicht mehr so ein Rätsel. Das führt hin zu einer offeneren Gesellschaft. Das hat auch ein paar andere Gründe, aber eben auch diesen. Man hat an der Willkommenskultur bereits gesehen, dass das da schon gewirkt hat. Da gab es eine tiefe Empathie, und das wird auch in Handlungen umgesetzt.

Sie sagen in Ihren Büchern, dass man Erinnerungen der Kriegsgeneration erben kann. Erklären Sie dadurch auch Spannungen, die unausgesprochen doch da sind? Zu wissen, dass "geerbte Ängste" da sind, könnte ja vieles erklären oder auch lösen.

Bode: Es gab den Fall einer Frau, 1950 geboren, die immer von Schnee und "großen Häusern" erzählt hat, die auf sie zukamen und unheimlich bedrohlich waren. Das war ein Albtraum ihrer Kindheit und Jugend. Sie ist ohne Fernseher aufgewachsen - und irgendwann hat sie im Fernsehen Panzer im Schnee gesehen. Dann kam raus, dass ihr Vater Stalingrad überlebt hat, und da ist sichtbar geworden, in welcher Weise sich diese Ängste ausdrücken können. Die Vermittlung war nonverbal, die hat davon nichts gewusst.

Wenn man das Gefühl hat, dass irgendwas mit einem nicht stimmt, wenn dieses Gefühl zu einer Belastung wird und man in eine Krise gerät, aus der man sich nicht erholt, weil die Ängste zu groß sind - dann ist das der Moment, wo man sich mit seiner Familienvergangenheit intensiv auseinandersetzen sollte, wo man - wie ich immer sage - im Keller aufräumen muss.

Das Interview führte Claudia Christophersen.

