Ukraine-Russland-Krieg: Berichterstattung im Krisenmodus Stand: 02.03.2022 18:14 Uhr Russland nimmt Kiew immer weiter ins Visier. Wie arbeiten Journalisten in der Ukraine und in Russland? Welche Informationen erreichen die Bevölkerung? Antworten auf diese Fragen hat unser ARD Medienexperte Daniel Bouhs.

Herr Bouhs, was bedeutet das, wenn der Fernsehturm in der Hauptstadt in Kiew angegriffen wird? Was wird damit ausgelöst?



Daniel Bouhs: Das heißt, dass in der ukrainischen Hauptstadt und auch über die Hauptstadt hinaus, in der Region, einige Sender über einige Stunden nicht mehr zu sehen waren. Die russische Regierung hat es also ein Stück weit geschafft, die Medienversorgung der Menschen in der Ukraine auszuknipsen - abgesehen davon, dass dabei auch wieder einige Menschen getötet wurden.

Man muss aber sagen, dass die ukrainischen Medien - dort gibt es eine freie Medienlandschaft - gerade natürlich auch sehr viel improvisieren, man will fast sagen: einen kreativen Weg gehen. Mein Blick aus Deutschland vom Schreibtisch ist natürlich ein Stück weit begrenzt, aber einiges ist auch von den Kolleginnen und Kollegen vor Ort publiziert worden. Da ist dann zum Beispiel zu sehen gewesen, dass Nachrichtensender in Tiefgaragen umgezogen sind, um einen gewissen Schutz zu haben. Das ist technisch und logistisch natürlich eine immense Herausforderung. Ukrainische Kollegen haben auch berichtet, dass die Nachrichtensender dort und die Nachrichtenredaktionen auch stärker zusammenarbeiten, um zumindest gemeinsam auch die Bevölkerung mindestens mit einem Programm informieren zu können.



Im Krieg, heißt es, ist das erste Opfer die Wahrheit. Wahrheiten, Fakten, Informationen müssen überprüfbar sein, gerade für Journalistinnen und Journalisten. Wie ist das zurzeit möglich? Wie überhaupt ist Recherche, ist objektives Berichten möglich? Denn man muss ja sagen, von Tag zu Tag wird das Leben im Krisengebiet, in der Ukraine immer gefährlicher.

Bouhs: Da stimmt. Wer vor Ort ist, beschreibt oft, was er oder sie auch persönlich erlebt. Wann gibt es Luftalarm? Wann schlagen Raketen oder Bomben ein? Was allen hilft vor Ort, aber auch in den Heimatredaktionen, das sind Recherchenetzwerke wie Bellingcat. Sie verifizieren etwa Videos und Fotos aus sozialen Netzwerken von Einschlägen oder Truppenbewegungen und legen das dann auf interaktive Karten. So ergibt sich wie in einem Puzzle zumindest ein vages Bild. Und natürlich sind auch Medien aus der Ukraine selbst immer so etwas wie eine gewisse Quelle.

Wie ist die Lage unter deutschen Journalisten? Wie viele Reporter aus Deutschland sind jetzt gerade in der Ukraine? Wir arbeiten die Kollegen vor Ort?

Bouhs: Wir haben uns da für die Medienredaktion ZAPP unter deutschen Redaktionen oder auch unter freischaffenden Kollegen umgehört. Einige Häuser wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) halten sich lieber bedeckt, was wir aber sagen können: Es sind mindestens 25 Reporterinnen und Reporter aus Deutschland in der Ukraine. Die ARD war da offen gestanden die vergangenen Tage schlecht aufgestellt, ist aber gerade dabei, wieder mehrere Teams zu entsenden. Das ZDF hat mehrere Kräfte vor Ort. Kräftig sind die Privatsender aufgestellt RTL, n-tv mit drei Reportern, "Bild" und "Welt" zusammen mit sieben. Der Spiegel sagt, er habe fünf im Land. Dazu kommen noch Einzelkämpfer, die für diverse Medien arbeiten.

Aber man muss natürlich klar sagen, auch wer vor Ort ist, hat schwierige Bedingungen. Manchen fehlt Schutzausrüstung, wie Schusswesten oder Helme - vor allem freien Reportern. Es gibt ja nicht die eine große Front, die man erfassen könnte. Dieser Krieg findet ja fast aus allen Himmelsrichtungen statt. Das ist ja auch gerade für die Menschen und Kollegen vor Ort einfach schwierig zu erfassen.

Schauen wir mal auf Russland. Journalismus findet dort gerade statt zwischen Desinformation und Propaganda. Stichwort: Informationskrieg. Ein Wort, das jetzt ja auch immer öfter bedient wird. In Russland wurden gerade erst zwei unabhängige Medien blockiert. Kremlkritische Medien sind gesperrt. Wie wurde das durchgesetzt? Von wem und wie wurde dieser Schritt begründet?

Bouhs: Die Argumentationslogik dort ist: da würden absichtlich falsche Informationen produziert, sowie Putin ja auch westliche Demokratien unterstellt, sie seien Lügensysteme. Jedenfalls wurden die Internetangebote dieser Sender, die unabhängig und auch regierungskritisch berichtet haben, abgeschaltet. In Russland. Der Sender "Doschd" sendet allerdings noch über YouTube - diese Plattform ist noch erreichbar. Fragt sich natürlich, wie lange noch? Russland hat vor einigen Jahren schon die Möglichkeit geschaffen, sich vom globalen Internet per Knopfdruck abzukoppeln. Dieses System nennt sich "Runet". Dort könnte Moskau dann zu 100 Prozent tatsächlich alles kontrollieren.

Was macht einen Fernsehsender wie "Doschd" für Putin gefährlich? Können Sie Beispiele nennen?

Buohs: Da will man sich einfach nicht an die Sprachregelung der Regierung halten. Die hat ja allen Medien Russlands bestimmte Begriffe verboten. Es soll nur von einer militärischen Sonderoperation gesprochen werden und von Friedenssicherung. Wer von einem Angriffskrieg zum Beispiel spricht und die Aktion auch hinterfragt, ob sie überhaupt angemessen ist, ob sie sinnvoll ist, stört. Das könnte ja den Unmut in der eigenen russischen Bevölkerung wecken.

Was treibt Putin hier um? Kann ein solcher Informationskrieg gewonnen werden? Oder bringt Putin die russische Bevölkerung mit dieser Taktik nicht auch irgendwann vielleicht auch gegen sich auf? Erreicht also genau das Gegenteil von dem, was er eigentlich jetzt will.

Bouhs: Dafür würde ich sagen, sorgen ja eher die Sanktionen, dass also bald keine Markenprodukte aus dem Westen mehr in den Regalen liegen werden: keine NIKE-Turnschuhe oder auch keine iPhones. Was den Informationskrieg angeht: Die russische Bevölkerung hängt zu einem großen Teil schon an staatlichen Sendern, die entsprechend die Lage auch beschönigen. Wer an Alternativen, an freien Informationen interessiert ist, wer den Weg dahin sicher findet, tut dies über sogenannte VPN-Systeme, dass man also seine Identität im Netz verbirgt, solange dieses "Runet" noch nicht aktiviert wurde. Und wie schon in der Ukraine dürften auch in Russland Mittel- und Langwellen-Radios bald wieder eine größere Rolle spielen. Einiges kommt beispielsweise auch über Satellit - nicht in ganz Russland - aber zumindest die westlich orientierte Bevölkerung in Städten wie Sankt Petersburg oder Moskau kann so weiter versorgt werden. Ich denke also, auf lange Sicht wird die russische Regierung auch einen Informationskrieg verlieren.

Das Gespräch führte Claudia Christophersen.

