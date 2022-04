Herfried Münkler: "Eine kriegerische Front auf lange Zeit" Stand: 05.04.2022 13:40 Uhr Die Strategie, durch die Schaffung gegenseitiger wirtschaftlicher Abhängigkeiten Frieden mit Russland zu garantieren, sei gescheitert, meint der Politikwissenschaftler Herfried Münkler. Beitrag anhören 5 Min

Wie kann Russland gestoppt und noch mehr Schaden vermieden werden? Das ist die große Frage im aktuellen Geschehen. Fragen muss man aber auch: "Wie ist es überhaupt so weit gekommen?" Wichtig ist das wiederum für die künftige Zusammenarbeit, die weitere Weltordnung, schlicht das Zusammenleben. Bundespräsident Steinmeier hat jetzt zugegeben, dass das Festhalten an "Nordstream 2" ein Fehler gewesen sei - man habe "an Brücken festgehalten, an die Russland nicht mehr geglaubt hat und vor denen uns unsere Partner gewarnt haben". Herfried Münkler ist Politikwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Politische Theorie und Ideengeschichte und lehrte als Professor an der Humboldt-Universität Berlin.

War es nicht eine bestechende Logik, Staaten durch Handel zum Frieden und an Verhandlungstische zu bringen?

Herfried Münkler: Es war ja mehr als nur Handel - die Herstellung gegenseitiger wirtschaftlicher Abhängigkeit gewissermaßen als Garantie des Vertrauens. In früheren Zeiten haben Dynastien dann ihre Kinder miteinander verheiratet oder Kinder als Geiseln genommen. Im 21. Jahrhundert, aber schon in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ist in Westeuropa ökonomische Verflechtung ein Funktionsäquivalent dynastischer Heiraten gewesen. Und man hat nicht nur in Berlin, sondern auch in anderen westeuropäischen Ländern, im Prinzip darauf gesetzt, dass das so etwas wie ein wechselseitiges Interesse an der Aufrechterhaltung dieser Ordnung hervorbringen würde. Das ist nicht der Fall gewesen. Das ist sozusagen die große Täuschung.

Andersrum funktioniert es jetzt ja noch weniger. Wir haben sehr viel über Sanktionen gegen Russland gehört. Manche gibt es ja sogar schon seit Jahren, seit der Krim-Annexion. Und gerade heute früh hat auch der Außenpolitiker Roth noch einmal erklärt, was da noch geplant ist, aber er hat auch gesagt, Sanktionen brauchen in der aktuellen Situation letzten Endes viel zu lange. Das bringt dann also jetzt überspitzt gesagt doch nichts?

Herfried Münkler: Dass es nichts bringt, das ist sicher überspitzt gesagt. Aber es ist richtig: Sie haben einen anderen Zeitfaktor, in dem sie wirken. Militärische Macht wirkt unmittelbar. Wirtschaftliche Macht wirkt zeitverzögert, hat allerdings dann möglicherweise die nachhaltigeren Effekte. Das muss man in diesem Fall noch sehen. Es wird sicherlich darauf hinauslaufen, dass die russischen Wirtschaftskreisläufe von denen des Westens entkoppelt werden. Und das wird in der Summe auf einen schweren Nachteil für die Russen hinauslaufen, weil sie ihre Bodenschätze dann nach Südasien oder Ostasien verkaufen müssen, wo sie sehr viel weniger dafür erlösen werden. Aber es hat natürlich auch für uns Nachteile. Es hat bei uns Wohlstandseinbußen zur Folge. Kurzum: Wir werden ärmer werden,

Weitere Informationen Ökonom Marcel Fratzscher über die Folgen des Ukraine-Kriegs Bei NDR Kultur à la carte sprach der Ökonom über die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs auf unseren Alltag und das Thema Sparen. mehr

Herr Münkler, eigentlich hieß es doch auch, dass die Geschichte eben nicht mehr von einzelnen Männern, einzelnen Gewaltherrschern oder Politikern gemacht würde, sondern eben von sozialen oder auch wirtschaftlichen Umständen. Ist das jetzt das erste Gegenbeispiel?

Herfried Münkler: Es ist schwierig zu sagen, ob es Putin allein ist oder nicht ein Zirkel von Leuten um ihn, der die Dinge in der Hand hat. Und keiner von uns kann auch sagen, ob bei einem plötzlichen Tod oder Sturz Putins, die Dinge mit Russland besser laufen würden. Die Russen haben nun einmal in der großen Unterstützung für diese Politik Putins - die Daten sagen im oberen 60er-Bereich an Zustimmung in der Bevölkerung - auf nationalistische Ressentiments und imperiale Phantomschmerzen gesetzt. Das wird sich nicht so leicht ausradieren lassen. Ich sehe im Augenblick nicht, wie das enden soll. Ich gehe davon aus, dass man wohl einen sehr langen Krieg führen wird. Denn die Russen werden im Osten und Süden der Ukraine Gebiete zunächst als Separatistengebiete wieder der Russischen Föderation aneignen und die Ukraine wird dem kaum zustimmen können, sodass wir davon ausgehen müssen: Wir haben hier eine kriegerische Front auf lange Zeit.

Und das heißt auch eine kriegerische Front in direkter Nachbarschaft. Was würden Sie Deutschland raten oder eben auch der EU raten? Weiterhin sehr viel Kraft in diese Richtung aufzuwenden oder sich wieder mehr auf sich zu besinnen?

Herfried Münkler: Was man, glaube ich, mit Sicherheit sagen kann, ist erstens: Der Westen muss eine militärische Fähigkeit entwickeln, die sicherstellt, dass Putin sich nicht auf weitere Abenteuer gegen Nato-Territorien einlässt. Und zweitens: Wir müssen schauen, wo wir die Rohstoffimporte und Energieimporte für unsere Industrie herbekommen, wenn wir die aufrechterhalten wollen. Und das heißt, dass man sich mit anderen Ländern einlassen muss, die sicherlich auch - ich denke an Katar - keine lupenreinen Demokraten sind.

Das Gespräch führte Birgit Langhammer.

Weitere Informationen Russland-Ukraine-Krieg: Steinmeier für EU-Flüchtlingsquoten Viele Länder hielten sich bei der Flüchtlingsaufnahme noch zurück. Die Ukraine will weiter mit Russland verhandeln. Die News im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 05.04.2022 | 07:50 Uhr