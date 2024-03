Stand: 14.03.2024 07:06 Uhr Staat will Antisemitismus im Kulturbetrieb besser verhindern

Bund, Länder und Kommunen wollen künftig besser sicherstellen, dass öffentliche Gelder nicht für antisemitische, rassistische und andere menschenverachtende Kunst- und Kulturprojekte genutzt werden. So wollen sie etwa Förderbedingungen präzisieren, damit keine Projekte und Vorhaben mehr unterstützt werden, die antisemitische, rassistische oder andere menschenverachtende Ziele verfolgen. Darauf verständigten sich die Kulturministerkonferenz der Länder, Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) und die kommunalen Spitzenverbände am Mittwoch in Berlin. | Sendebezug: 14.03.2024 08:40 | NDR Kultur