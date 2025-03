Stand: 02.03.2025 12:12 Uhr Soulsängerin Angie Stone kommt bei Autounfall ums Leben

Wie US-Medien am Sonntag berichtet haben, ist die Soulsängerin Angie Stone bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich in der Nacht zum Sonnabend, als Stone nach einem Auftritt im Bundesstaat Alabama unterwegs war. Der Rapper Rahiem schreibt auf Instagram, dass die Musikerin in einem Kleinbus mit acht weiteren Insassen unterwegs gewesen sei. Offenbar war sie dabei das einzige Todesopfer. Stone, die seit Ende der 1970er-Jahre aktiv war, galt als bedeutende Vertreterin des Neo Soul. Sie wurde 63 Jahre alt. | Sendebezug: 02.03.2025 12:30 | NDR Kultur