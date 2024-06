Stand: 22.06.2024 09:30 Uhr Musikfestivals in Mecklenburg-Vorpommern kämpfen mit hohen Kosten

Hohe Kosten und zu wenig Personal: Die Veranstalter von Musikfestivals in Mecklenburg-Vorpommern stehen in der laufenden Saison großen Herausforderungen gegenüber. "Es sind auf jeden Fall schon in diesem Jahr einige Festivals und Open-Airs weniger in MV", sagte Daniel Nitsch vom Landesverband für populäre Musik und Kreativwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern der dpa. Die Tendenz für das kommende Jahr sei nicht besser. Viele Musikfestivals, die oft ehrenamtlich organisiert seien, hätten mit den starken Kostensteigerungen der letzten Jahre zu kämpfen. "Parallel ist für viele Festivals oft bis zuletzt unklar, ob sie die vorab geplanten Gästezahlen überhaupt erreichen können", sagte Nitsch. | Sendebezug: | 22.06.2024 09:30 | NDR Kultur