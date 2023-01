Stand: 28.01.2023 14:05 Uhr Lyrikerin Judith Zander erhält Peter-Huchel-Preis 2023

Der Peter-Huchel-Preis 2023 für deutschsprachige Lyrik geht an die Autorin Judith Zander. Die 1980 in Anklam (Mecklenburg-Vorpommern) geborene und im brandenburgischen Jüterbog lebende Lyrikerin werde damit für ihr 2022 veröffentlichtes Gedichtband "im ländchen sommer im winter zur see" ausgezeichnet, teilte der "SWR" am Sonnabend mit. Die Jury begründete ihre Wahl mit Zanders "äußerst nuancierter Wortarbeit" und einer "hohen Musikalität", welche "einen Raum für Erfahrungen des Ostens" schaffe. Ihre Gedichte stünden immer auch in einem politischen Zusammenhang. | 28.01.2023 13:00 | NDR 90,3