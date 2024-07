Stand: 10.07.2024 07:03 Uhr Letztes Melt-Festival startet in Gräfenhainichen

Seit 1999 dient ein ehemaliges Tagebaugelände bei Dessau-Roßlau als Festival-Areal. Zwischen riesigen ehemaligen Baggern tanzten Tausende zu elektronischer Musik und Indierock - am Donnerstag beginnt nun die letzte Ausgabe. "In den letzten Jahren sind die Kosten für uns als Veranstalter immens gestiegen", sagte Festivaldirektor Florian Czok gegenüber der dpa. Es sei deshalb auch nicht möglich, in Zukunft eine kleinere, weniger kostenintensive Version des Melt auszurichten. In Erinnerung an die letzten Jahrzehnte soll in diesem Jahr unter anderem der Sleepless Floor noch einmal Teil der Veranstaltung sein. | Sendebezug: | 10.07.2024 07:10 | NDR Kultur