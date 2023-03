Leben im Denkmal: Wie wohnt es sich in einem Wasserturm? Stand: 29.03.2023 06:00 Uhr Die Familie Saitner in Kiel hat sich zum Wohnen einen Wasserturm von 1904 ausgesucht. Seit 2016 richten die Saitners sich darin ein. Ein Zuhause mit historischem Charme, aber auch den Tücken des Denkmals.

von Frank Hajasch

Das kaiserliche Marinequartier im Kieler Stadtteil Wik: Roten Backstein und weißen Putz gibt es hier überall. Dennoch ist der genauso gestalte Wasserturm nicht zu übersehen. Er ist 34 Meter hoch. Das hat ganz praktische Folgen. Wenn jemand klingelt, dauert es, bis Julia Saitner aufmacht. Manchmal steht da niemand, wenn sie die Tür öffnet.

Leben im Wasserturm: Es dauert, bis man an der Tür ist

"Also jemand wie ein Paketbote ist nach einmal Klingeln und zwei Sekunden Warten auch wieder weg", so Saitner. "Aber langsam kennen uns hier alle. Und man weiß, dass es bei uns ein bisschen länger dauert, bis die Tür aufgeht." Auch bei den Saitners steht man zunächst in der Diele - nur dass die mit dem Industriecharme eines alten Wasserturms aufwartet.

Die alte Pumpstation wird zur Bar

"Das ist noch historisches Ambiente" erzählt die Kielerin. "Hier die unter Denkmalschutz stehende alte Pumpstation, die wir gerade zur Bar umbauen. Das Untergeschoss ist ein Gäste-Wohn-Ess-Gartenersatz-Raum." Sie steht auf der Bodenplatte des Turms von 1904. Er ist aus Stein und kalt. Fein, dass sie hier teilweise eine Bodenheizung haben. Lässt sich das mit dem Denkmalschutz vereinbaren? "Wir stehen überwiegend von außen unter Denkmalschutz. Von innen sind wir deutlich freier. Bei den alten Fliesen an den Wänden mussten wir uns abstimmen, ob wir die überstreichen dürfen oder nicht. Aber was sonst Um- und Einbauten angeht, sind wir frei."

Die Sockelplatte hat ein Fenster zum Keller. Übers Handy macht die Hausherrin Licht und öffnet die Scheibe: Wahnsinn, die alten Rohre und das dicke Ventil! Das ist der Hauch der Geschichte, eindeutig. Dort sind noch die alten Rohre des Wasserturms. Er war gebaut worden, um die Marine zu versorgen, bis in die 1950er-Jahre. Danach war der Turm noch Fernwärme-Zwischenspeicher, bis er dann Anfang der 1990er-Jahre in private Hand ging.

Schlafen und duschen im alten blauen Wassertank

Über eine nachträglich eingebaute Wendeltreppe geht es nach oben, vorbei an einem eingezogenen Zwischengeschoss für die Wohnküche bis zum Bereich der Kinder, wo an diesem Vormittag Julia Saitners Mann Michael steht. "Der Dachboden hier war bis letzten Juli noch nicht ausgebaut. Das war unsere Ausbaureserve: blanker Boden und, wie man sieht, unser schöner kleiner blauer Planet, den wir erobert haben." Gemeint ist der alte Wassertank für 300.000 Liter, der noch im Turm steckt: ein sogenannter Barkhausen-Behälter aus genietetem Stahl. Sein halbkugelförmiger Boden ragt von oben über den ganzen Raum und ist aufgeschnitten. So können die großen Saitners in ihm schlafen, duschen, auf Klo gehen oder chillen. Die Architekten alles souverän gelöst: Heizung, Lüftung und auch Abluft, siehe die Toilette, im fast offenen Turm.

"Die Nutzung hat sich ergeben nach dem Konzept der Architekten und den betreuenden Büros und natürlich nach unseren Vorgaben", so Michael Saitner. "Wenn wir gleich nach oben gehen, sehen wir, warum wir uns für den noch etwas schöneren Ausblick entschieden haben."

Fluchtbalkone mit Aussicht ins Kieler Umland

Beim Hochgehen schlägt Michael Saitner gegen die Tank-Wand und es erklingt ein hallender Ton. Der Weg durch diesen Klangkörper führt vorbei an modernen Holzeinbauten und viel rostigem Stahl, der übrigens von Hand und nach einem abgebrochenen Dänemark-Urlaub konserviert wurde: Niete für Niete, man sei per Du. Die Besitzer des Wasserturms durften aber auch Tank und Mauerwerk seitlich aufbrechen. So kommen zu den Sichtachsen im Turm tolle Ausblicke ins Kieler Umland, auch von den zwei kleinen Balkonen. Die mussten sie anbringen, wegen der Fluchtwege.

Der erste Fluchtbalkon ist 18 Meter hoch. "Natürlich haben wir hier mit der Feuerwehr auch Stellproben mit dem Leiterwagen gemacht", erzählt Michael Saitner. "Das war ein großer Spaß für alle Kinder in der Nachbarschaft - und für uns auch, weil man selten die Gelegenheit hat, beim Ableitern noch nach Laboe zu gucken."

Gutes Raumklima im alten Wasserturm

Und wie steht es mit der Wärme und dem Raumklima? "Passt", sagen beide, trotz der kaminartigen Architektur. "Wir haben jetzt eine Heizperiode hinter uns und sind ziemlich happy damit", sagt Michael Saitner. "Wir haben natürlich alle Fachplaner mit einbezogen, auch eine Energieberatung. Streckenweise haben wir eine Innendämmung aufgebracht, um energetisch gut dabei zu sein. Das hat in dieser Heizperiode sehr gut geklappt."

Auf Baumhöhe in einer anderen Welt

Sowieso geht der Blick nach vorn. Als Nächstes ist die Turmhaube dran. Sie bietet einen Blick bis Dänemark und himmlische Ruhe. "Die Höhe hat zumindest schon mal den Vorteil, dass man immer auf Baumwipfel-Höhe sein kann" so Michael Saitner. "Sobald die Bäume blühen oder grün sind, ist man irgendwie ganz woanders." Und Julia Saitner, wie ihr Mann Ende 30, ergänzt: "Dann haben wir gesagt: Wir machen das jetzt - wir wollen den ganzen Turm erschließen."

