Stand: 19.03.2023 11:56 Uhr Kroatische Schriftstellerin Dubravka Ugresic ist tot

Die kroatische Schriftstellerin und Essayistin Dubravka Ugresic ist im Alter von 73 Jahren in Amsterdam gestorben. Ugresic trat als scharfsinnige Kritikerin von Nationalismus und Chauvinismus hervor. 1993 verließ sie ihre zwei Jahre zuvor unabhängig gewordene Heimat. Danach lebte sie in den USA und zuletzt in den Niederlanden. Für ihre unbestechliche und ablehnende Haltung gegenüber der damals vorherrschenden nationalistischen Politik wurde sie in Kroatien massiv angefeindet. Viele Bücher von Ugresic wurden ins Deutsche übersetzt. Unter anderem erschienen von ihr die Romane "Das Ministerium der Schmerzen", "Baba Jaga legt ein Ei"sowie die Essaybände "Keiner zu Hause" und "Karaokekultur". | Sendebezug: | 19.03.2023 16:30 | NDR Kultur