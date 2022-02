Kirsten Boie erinnert sich an die Sturmflut 1962 Stand: 15.02.2022 14:58 Uhr In der Nacht vom 16. auf den 17. Februar 1962 brach eine schwere Sturmflut über Norddeutschland herein und überraschte die Menschen im Schlaf. Mehr als 300 Tote gab es allein in und um Hamburg.

Die Kinder- und Jugendbuchautorin Kirsten Boie hat die Sturmflut von damals erlebt und darüber geschrieben.

Frau Boie, die Sturmflut kam damals über Hamburg - kurz vor Ihrem zwölften Geburtstag. Wo waren Sie damals? Schliefen Sie, haben Ihre Eltern Sie geweckt?

Kirsten Boie: Wir haben damals in Barmbek gelebt - das war ein Gebiet, das nicht von der Flut betroffen war. Nein, meine Eltern haben mich nicht geweckt. Die haben wahrscheinlich, wie die allermeisten Hamburger, die nicht direkt betroffen waren, erst am nächsten Morgen durch den Rundfunk davon erfahren. Am Tag vorher gab es ja schon Warnungen, aber die betrafen nur die Nordseeküste. Wir haben also die Flutnacht durchgeschlafen.

VIDEO: Hamburger Sturmflut: Wie sie die Menschen noch heute beschäftigt (5 Min)

Sie waren damals in der 6. Klasse. Was hörten sie von ihren Freundinnen?

Boie: Daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Ich weiß nicht mal, ob wir darüber gesprochen haben. Wir haben ganz sicher nicht im Unterricht darüber gesprochen - Schule war ja damals noch anders, aktuelle Ereignisse spielten eigentlich keine Rolle, sondern der Unterricht wurde entsprechend dem Lehrplan durchgezogen. Für mich war viel wichtiger, was bei uns in der Familie passiert ist, weil eine Tante mit ihrer Familie in Wilhelmsburg lebte, und das war der am stärksten betroffene Stadtteil. Sobald wir im Rundfunk davon hörten und vor allen Dingen die fürchterlichen Bilder im Fernsehen sahen, haben wir uns wahnsinnige Sorgen gemacht. Man muss sich vorstellen, wie die Kommunikationsmöglichkeiten damals waren: Es gab kein Internet, kein Handy, man hatte höchstens ein Telefon - wir aber nicht, denn nicht so wohlhabende Familien hatten das damals auch noch nicht. Außerdem wäre die Verbindungen gar nicht möglich gewesen. Das heißt, wir waren die ganze Zeit in Sorge um die Familie dieser Tante und haben dringend auf Nachricht gewartet, die aber erst sehr, sehr viel später kam.

Weitere Informationen Sturmflut 1962 - Land unter in Hamburg Vom 16. auf den 17. Februar 1962 wütet in Hamburg eine schwere Sturmflut. Deiche brechen, 315 Menschen sterben. Ein Dossier. mehr

Wie haben Sie oder Ihre Eltern mit ihr dann kommuniziert?

Boie: Später ist das per Post gelaufen, und die Familie ist dann auch zu uns gekommen. Später ist auch eine Familie mit vier Kindern in die Sozialwohnung über uns gezogen, die die Nacht auf dem Dach ihres Behelfsheims verbracht hatte.

"Ringel Rangel Rosen" von 2010 ist das Buch, in dem Sie über das Mädchen Karin schreiben, eine Coming-of-Age-Geschichte, autofiktional. Das Ganze spielt zu Beginn der 1960er-Jahre. Karin ist 13 Jahre alt, ihre Welt ist in Ordnung. Karin fängt aber an, ihren Eltern Fragen zu stellen: Der Eichmann-Prozess ist in den Zeitungen und in den Fernsehnachrichten, und Karin kann es nicht glauben, dass ihre Eltern von den Grauen des Nationalsozialismus nichts gewusst haben sollen. Dann, 1962, kommt in dieser Geschichte auch die Flut vor, und Karin erlebt, wie die Deiche brechen. Wofür steht das Bild der Flutkatastrophe?

Boie: Dieser Teil des Buches heißt "Die Vertreibung aus dem Paradies". Das ist eine Parallele zu dem, was Kinder und Jugendliche meiner Generation zu dieser Zeit erlebt haben. Wir wussten bis dahin nichts von der Shoa, denn über Kriegsverbrechen wurde nicht gesprochen. Plötzlich tauchten diese Themen auf, und wir mussten uns alle fragen, was unsere Eltern und unsere Lehrerinnen und Lehrer zu der Zeit getan haben. Das war für ganz viele Menschen meiner Generation ein riesengroßer Einschnitt und in gewisser Weise die Vertreibung aus dem Paradies des Nichtwissens und des absoluten Vertrauens in Eltern und andere Erwachsene. Das ist die Parallele, die in diesem Buch gezogen wird.

Weitere Informationen NDR Buch des Monats Januar: "Heul doch nicht, du lebst ja noch" "Heul doch nicht, du lebst ja noch" von Kirsten Boie spielt in den Tagen kurz nach Kriegsende und ist das NDR Buch des Monats im Januar. mehr

Man muss sich auch klarmachen, dass der Krieg noch keine 20 Jahre her war. Ist das auch die Erfahrenheit in Krisensituationen, ist es die Härte der Generation Ihrer Eltern, die sich bis heute noch spiegelt, wo ganz schnell, ganz pragmatisch gehandelt wurde?

Boie: Ja, natürlich. Was mir in dem Zusammenhang als Erstes einfällt, ist, dass die Sturmfluttoten auf der Eisbahn in Planten un Blomen aufgebahrt wurden, zumindest die anonymen. Und dann konnten Familienangehörige dort hinfahren und gucken, ob der oder die Vermisste dabei war. Das waren durchaus auch Kinder, die ihre Eltern gesucht haben. Heute würde man Kinder nie mehr so einer Situation aussetzen. Aber 17 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem Kinder gerade in Hamburg mit den furchtbaren Bombennächten Unvorstellbares erlebt hatten, erschien das im Vergleich eine Kleinigkeit.

In ihren Büchern treten starke Figuren auf: King Kong, Juli, Ritter Trenk, "Die Kinder aus dem Möwenweg". Sind die Brüche im Leben für Kinder auch mitprägend? Werden sie auch zum Auslöser für Ihre Geschichten, die vom Überstehen, vom Bestehen schwieriger Situationen handeln?

Boie: Ich glaube, alle Kinder ohne Ausnahme werden extrem belastende und schwierige Situationen erleben. Und da glaube ich schon, dass es wichtig ist, ihnen in Büchern davon zu erzählen und vor allen Dingen zu erzählen, dass solche Situationen bewältigbar sind, dass man aus einer Krise gestärkt wieder herauskommen kann, dass man nicht aufgeben soll. Das halte ich für ein generelles Thema, das in der Kinder- und Jugendliteratur wichtig ist.

Das Gespräch führte Claudia Christophersen

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 15.02.2022 | 18:00 Uhr