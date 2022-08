Stand: 24.08.2022 16:05 Uhr Kirsten Boie erhält Friedrich-Gerstäcker-Preis der Stadt Braunschweig

Die Autorin Kirsten Boie erhält für ihr Buch "Heul doch nicht, du lebst ja noch"“ in diesem Jahr den Friedrich-Gerstäcker-Preis der Stadt Braunschweig. Die Auszeichnung ist mit 8.000 Euro dotiert, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Der 1947 gestiftete Friedrich-Gerstäcker-Preis ist der älteste Jugendbuchpreis der Bundesrepublik Deutschland. Die Preisverleihung erfolgt am 29. August. Kirsten Boie hat rund 100 Bücher verfasst. In dem nun ausgezeichneten Buch schildert sie das Schicksal von drei 14-jährigen Jugendlichen im ausgebombten Hamburg nach dem Zweiten Weltkrieg.