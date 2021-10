Kino-Tipps für den Herbst: "Eternals", "Last Night in Soho" Stand: 29.10.2021 16:20 Uhr Der Oktober und November bieten starkes Kino: Bereits angelaufen sind Ridley Scotts Mittelalterfilm "The Last Duel" und Sönke Wortmanns "Contra". Im November folgen der Blockbuster "Eternals" und der Liebesfilm "Ammonite" mit Kate Winslet.

von Patricia Batlle

Im November locken Blockbuster wie Chloé Zhaos "Eternals" von Marvel und Edgar Wrights Horrorfilm "Last Night in Soho" mit Anya Taylor-Joy ("Das Damengambit") ins Kino, außerdem Filmperlen des Independent-Kinos wie "Ammonite" mit Kate Winslet und Saoirse Ronan, der auf Fakten basierende Gefängnis-Film "Große Freiheit" und der Film "Lieber Thomas" mit Albrecht Schuch.

"Dear Evan Hansen" - starkes Broadway-Musical mit Amy Adams

Mit "Dear Evan Hansen" legt Regisseur Stephen Chbosky ein mitreißendes, sympathisches und musikalisch spannendes High-School-Musical vor, das seit Jahren große Erfolge am Broadway feiert. Die Hauptrolle im Film spielt und singt Broadway-Star Ben Platt, der den Titel gebenden Schüler Evan Hansen verkörpert - und dafür bereits einen Tony, einen Grammy und einen Emmy gewonnen hat. Evan Hansen ist ein Außenseiter mit Sozialphobie, dem der Therapeut empfohlen hat, Briefe an sich selbst zu schreiben. Darin soll er sich erzählen, wie schön das Leben doch sein kann. In der Schule beginnt er einen dieser Briefe mit "Dear Evan Hansen" - doch dieser gerät in falsche Hände. Als unmittelbar danach eine Tragödie geschieht, sieht sich Evan in eine von Missverständnissen und Lügen verwickelt, die ihn überfordern - und große Konsequenzen haben. In weiteren, großartig gesungenen Nebenrollen überzeugen Kaitlyn Dever ("Booksmart"), Julianne Moore als allein erziehende Mutter und die Funken sprühende Amy Adams, die bereits 2007 in "Verwünscht" all ihr musikalisches Können zeigte. Seit 28. Oktober (FSK 12).

Die Geschichte meiner Frau - Historienkino aus Hamburg mit Léa Seydoux

Die ungarische Regisseurin Ildikó Enyedi (Berlinale-Siegerin mit "Körper und Seele") hat bereits in den 80er-Jahren Filmförderung in Hamburg erhalten und dort ihren ersten Film gedreht. Ihren jüngsten, "Die Geschichte meiner Frau", zum Teil auch: ein dreistündiges Drama mit Léa Seydoux, für das viele Szenen in der Speicherstadt gedreht wurden. Enyedi verfilmt darin einem Roman des ungarischen Schriftstellers Milán Füst. Hauptperson ist Kapitän Jacob Störr, gespielt von Gijs Naber. Störr, ein hartgesottener niederländischer Schiffskapitän, schließt in einem Café mit seinem Freund Dadin (Louis Garrel) die Wette ab, die erste Frau zu heiraten, die das Lokal betritt. Diese willigt überraschenderweise ein - verdreht ihm aber den Rest seines Lebens den Kopf. Der Film lief im Wettbewerb beim Filmfest Cannes und feierte Deutschlandpremiere beim Filmfest Hamburg. Ab 4. November (FSK 12).

"Eternals" - Marvel-Superheldinnen Blockbuster von Chloé Zhao

Die in den USA lebende Künstlerin Chloé Zhao hat im Februar die wichtigsten Oscars mit ihrem Film "Nomadland" abgeräumt: Sie wurde als beste Regisseurin, ihr Drama als "bester Film" ausgezeichnet. Ihr nächster Film ist ein Blockbuster aus dem Hause Marvel - ein Vorwissen des Marvel-Universums ist jedoch nicht vonnöten, um "Eternals" zu verstehen. Die sogenannten Eternals beschützen auf der Erde die Menschheit vor Deviants (einer Art Killermonstern). Zehn dieser Heldinnen und Helden unter Führung von Ajak (Salma Hayek) müssen neu auftauchende, eigentlich ausgerottete Deviants ausschalten. Doch erst einmal müssen sie ihre Differenzen und Präferenzen untereinander klären, denn einig in der Sache sind sich die Jahrtausende alten Eternals schon lange nicht mehr. Chloé Zhao legt mehr Wert auf die zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen den von Angelina Jolie, Richard Madden, Gemma Chan und Salma Hayek gespielten Helden als andere der actiongeladenen Blockbuster Marvels. Dabei spielt sie klug mit Anleihen an die griechische Mythologie, auf die ewigen Fragen: "Wo komme ich her, wo will ich hin?" und lässt viele Filmzitate einstreuen - inklusive "Shining" und "Herr der Ringe". Ab 4. November (FSK 12).

"Ammonite" - Lesbische Liebesgeschichte mit Kate Winslet und Saoirse Ronan

Saoirse Ronan und Kate Winslet spielen in "Ammonite" von Francis Lee im viktorianischen England eine Paläontologin (Winslet) und eine junge Ehefrau, sich durch Zufall kennen- und lieben lernen. Der Film basiert auf dem realen Leben einer der ersten Paläontologinnen (Mary Anning) - die hier eine fiktive Beziehung mit der Frau eines befreundeten schottischen Kollegen eingeht. Regisseur Francis Lee ("God's Own Country") inszeniert die spröde Annäherung der jungen Charlotte (Saoirse Ronan) an die bereits mehrfach von Kollegen übergangene Wissenschaftlerin mit fast kühler Distanz, setzt kaum Musik ein. Die Küstenlandschaft, an der Mary Anning (Winslet) ihre Fossilien - die Ammoniten - sucht, ist ebenso steinig und schroff, wie die aufkeimende Beziehung, die erst spät in Liebe übergeht. Der Film über die queere Liebe im viktorianischen Zeitalter startet am 4. November (FSK ab 12).

"Last Night in Soho" - Horrorfilm von Edgar Wright mit Anya Taylor-Joy

Einen intensiven Trip ins London der 1960er-Jahre bietet der jüngste Horrorfilm von Edgar Wright: "Last Night in Soho", der im Spätsommer beim Filmfest Venedig Weltpremiere feierte. Im geheimnisvollen Doppelgängerinnen-Thriller zieht die behütete Eloise (Thomasin McKenzie) in die Hauptstadt, um Mode zu studieren. Sie liebt ausgefallene Stoffe, schneidert ihre Kleidung selbst und träumt sich immer mehr ins glamouröse Leben Londons der 60er. Sie gibt sich als Sandy aus (gespielt von Anya Taylor-Joy) und zieht von Club zu Club, bis sie einen faszinierenden Mann kennenlernt: den Manager Jack (Matt Smith). Bald erlebt sie, dass die wilden Jahre gar nicht so romantisch und frei sind, wie es immer scheint. Das Ganze gerät zum Albtraum - in kräftigen, fast halluzinogenen Farben inszeniert von "Baby Driver"-Regisseur Wright. Im Kino ab 11. November (FSK 16).

"Große Freiheit" - Queeres Gefängnis-Drama mit Franz Rogowski

Das Filmfest Hamburg begann mit dem deutsch-österreichischen Spielfilm "Große Freiheit" von Sebastian Meise, der beim Filmfest in Cannes in der Reihe "Un certain regard" lief und dort den Preis der Jury erhielt. Das bewegende Gefängnisdrama mit Georg Friedrich und Franz Rogowski in den Hauptrollen thematisiert die unfreie Liebe im Nachkriegsdeutschland und den Paragraphen 175. Rogowski spielt darin Hans Hoffmann, der häufig mit anderen Männern Sex auf dem Männerklo hat. Da er dabei erwischt wird und gegen den Paragraphen 175 verstoßen hat, muss Hoffmann für zwei Jahre ins Gefängnis. Es ist aber nicht das erste Mal, dass er wegen dieses Paragraphen sitzt. Bei einem früheren Aufenthalt hat er bereits einen Zellengenossen getroffen, der ihn zunächst gar nicht in der Zelle haben möchte. Dann lernt Viktor (Georg Friedrich) Hans besser verstehen. Nun halten die beiden zueinander. Ab 11. November (FSK 16).

"Lieber Thomas" NDR Film über Thomas Brasch mit Albrecht Schuch

Vor 20 Jahren starb der Schriftsteller Thomas Brasch. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin Katharina Thalbach reiste Brasch 1976 im Zuge der Biermann-Ausbürgerung aus der DDR aus und wurde zu einem Star des westdeutschen Kulturbetriebs in den 70er- und 80er-Jahren. Regisseur Andreas Kleinert hat ihm nun einen Kinofilm gewidmet: "Lieber Thomas", mit Albrecht Schuch, Jella Haase, Jörg Schüttauf und vielen anderen ist eine Koproduktion mit NDR, BR, arte und WDR. Am 10. November hat "Lieber Thomas" eine Vorab-Premiere in Hamburg und startet am 11. November (FSK 16).

