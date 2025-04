Stand: 27.04.2025 14:58 Uhr Jesse Plemons als Heavensbee in "Tribute von Panem"-Prequel

Die prominente Besetzung für das geplante "Die Tribute von Panem"-Prequel wächst weiter. Auch Hollywood-Star Jesse Plemons wird für "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" in einer Hauptrolle vor der Kamera stehen. Der 37-Jährige soll den jungen Plutarch Heavensbee verkörpern, teilte das Filmstudio Lionsgate mit. Die Rolle des Spielleiters Heavensbee hatte zuvor Oscar-Preisträger Philip Seymour Hoffman ("Capote") in drei "Hunger Games"-Folgen inne. Hoffman starb im Jahr 2014 im Alter von 46 Jahren. Das Prequel soll im November 2026 in die Kinos kommen. | Sendebezug: 27.04.2025 15:20 | NDR Kultur