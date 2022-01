Hamburger Hafen hat bald eine Jan-Fedder-Promenade Stand: 05.01.2022 13:16 Uhr Vor zwei Jahren verstarb der Volksschauspieler. Die Elbpromenade zwischen den Landungsbrücken und Baumwall wird ab dem 14. Januar Jan-Fedder-Promenade heißen.

Jan-Fedder-Promenade im Herzen von St. Pauli

Das hat sich die Witwe von Jan Fedder gewünscht: einen Straßennamen zu Ehren des vor zwei Jahren verstorbenen Volksschauspielers. Sie sagte nach der Entscheidung der Stadt, die Straße zu Ehren Fedders umzubennen: "Kein anderer Ort in Hamburg steht so stellvertretend für das Leben von Jan. Hier war die Kneipe seiner Eltern, in der er aufgewachsen ist, am Hafenrand ist er groß geworden, hat hier gedreht, und es war bis zuletzt sein Lieblingsplatz."

Am 14. Januar wäre der 67. Geburtstag des gebürtigen Hamburgers Fedder gewesen, der auf dem Kiez aufgewachsen ist. Das hanseatische Urgestein war auch Ehrenkommissar der Polizei Hamburg.

Jan Fedder: Volksschauspieler blieb Hamburg treu

Seine Stimme klang unverwechselbar, nach Hafen und Rauch. Fedder war einer der bestbeschäftigten Schauspieler der Republik. Volksschauspieler? "Mit Fug und Recht", wie er selbst sagte. Mit seiner Rolle in dem Film "Das Boot" war 1981 die Weltkarriere in Hollywood zum Greifen nah. Er aber hielt seinem geliebten Hamburg die Treue. Hier ist Jan Fedder am 30. Dezember 2019 kurz vor seinem 65. Geburtstag nach längerer Krankheit verstorben.

Als Polizist Dirk Matthies hat Fedder jahrzehntelang in der NDR Serie "Großstadtrevier" auf St. Pauli ermittelt und auch die vor wenigen Tagen beendete Serie "Neues aus Büttenwarder" mitgeprägt.

