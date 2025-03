Stand: 24.03.2025 08:06 Uhr Ed Sheeran fordert Millionen für Musikbildung in Großbritannien

Musik sollte in der Schule den selben Stellenwert haben wie Sport! Mit dieser Forderung hat sich Pop-Superstar Ed Sheeran aktuell in einem Brief an die britische Regierung um Premierminister Starmer gewandt. Darin steht: "Ein Instrument zu lernen und auf die Bühne zu gehen - ob in der Schule oder in einem Gemeindeverein - ist heute ein Luxus, den sich nicht jedes Kind leisten kann". Nach "Jahrzehnten der Demontage der Musik" müsse die britische Musikausbildung mit sofortigen und langfristigen Finanzmitteln wieder auf Vordermann gebracht werden. Konkret fordert Sheeran ein Sofort-Investitionspaket in Höhe von umgerechnet knapp 300 Millionen Euro. Unterstützung hat sein Brief etwa von Coldplay, Eric Clapton, Annie Lennox, Harry Styles und Elton John bekommen. | Sendebezug: 23.02.2025 14:30 | NDR Kultur